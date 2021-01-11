Донбасс и Крым готовят к переходному периоду: что это значит

Полная реинтеграция Донбасса произойдет еще не скоро, но Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий уже представило законопроект "О государственной политике переходного периода", который касается реодоления последствий войны на востоке Украины и оккупации Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Это пока черновой вариант законопроекта и сейчас он на рассмотрении в центральной и местной власти, ученых, международных и общественных организаций, экспертов и военных. После этого в нем будут учтены предложение и документ передадут в Верховную Раду.
"Есть потребность в введении регулирования ряда процедур, связанных с постконфликтным периодом, среди которых в частности вопрос ограничения занятия должностей (люстрация), определение критериев, по которыми должна быть осуществлена амнистия (освобождение от ответственности) и т.д.", – говорится в пояснительной записке.
Что предлагается законопроектом:
- распределение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды, что даст определенный алгоритм действий государства во время деоккупации и последующей реинтеграции территорий, включая вопросы демилитаризации, решение гуманитарных проблем, обеспечение правопорядка и правосудия, национальный диалог;
- введение переходного правосудия, ответственность за правонарушения, совершенные в период временной оккупации, ограничения на занятие должностей пособниками оккупантов;
- восстановление деятельности органов правосудия на деоккупированных территориях: порядок определения территориальной подсудности, вызова в суд и сообщения о судебном решении участников дела;
- решить вопрос подследственности уголовных правонарушений, совершенных на оккупированных территориях и осуществления специального досудебного расследования и специального судебного производства;
- установить институт конвалидации сделок (до деоккупации – только односторонних), которые были совершены во время оккупации: процедуры подтверждения актов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, образовательных квалификаций;
- сформировать кадровые резервы государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;
- детализировать особенности осуществления прав и их обеспечения во время конфликтного периода, упрощая определенные процедуры и порядки, внедряя более устойчивые социальные гарантии.
Как сообщали новости "Сегодня", министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников ранее рассказывал об украинском подходе к особому статусу Донбасса. Власть готовит для пострадавшего региона экономическую стратегию.
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