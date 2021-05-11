Должны быть внесены изменения в Конституцию: Разумков о завершении реформы децентрализации

Для принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходима поддержка двух третей народных депутатов

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Завершение реформы децентрализации остается важным вопросом для Верховной Рады, над которым сейчас работают в Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Для парламента важным остается вопрос завершения реформы децентрализации. В данном случае должны быть приняты изменения в Конституцию", – сказал он.

По его словам, благодаря децентрализации местные органы власти получили больше возможностей для развития своих регионов, но также и большую ответственность.

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"В ближайшее время мы сможем увидеть текст законопроекта, который, надеюсь, будет иметь достаточную поддержку народных депутатов", – отметил глава парламента.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что реформа децентрализации в Украине дала местным бюджетам новые финансовые возможности – сотни миллиардов гривен по всей стране, за которые развернулась серьезная борьба в общинах.