Українська
$ 27,76
33,49
  1. Новости политики

Должны быть внесены изменения в Конституцию: Разумков о завершении реформы децентрализации

11 мая, 17:34

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходима поддержка двух третей народных депутатов

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Завершение реформы децентрализации остается важным вопросом для Верховной Рады, над которым сейчас работают в Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Реклама

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Для парламента важным остается вопрос завершения реформы децентрализации. В данном случае должны быть приняты изменения в Конституцию", – сказал он.

По его словам, благодаря децентрализации местные органы власти получили больше возможностей для развития своих регионов, но также и большую ответственность.

В тренде
Угроза новой войны. Украина призвала прекратить ракетные обстрелы Израиля
Пуски ракет по Израилю из сектора Газа. Фото: REUTERS\SAL

"В ближайшее время мы сможем увидеть текст законопроекта, который, надеюсь, будет иметь достаточную поддержку народных депутатов", – отметил глава парламента.

Реклама

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что реформа децентрализации в Украине дала местным бюджетам новые финансовые возможности – сотни миллиардов гривен по всей стране, за которые развернулась серьезная борьба в общинах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В речь Зеленского в День победы закралась ошибка: что не так с Испанией
В речь Зеленского в День победы закралась ошибка: что не так с ИспаниейВласть
У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности (обновлено)
У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности (обновлено)Власть
Почему Коболева выгнали из
Почему Коболева выгнали из "Нафтогаза" – Шмыгаль назвал три причиныЭкономика
В Кабмине могут быть увольнения: Шмыгаль назвал главного кандидата на выход
В Кабмине могут быть увольнения: Шмыгаль назвал главного кандидата на выходВласть
"Это будет мировая война": Зеленский оценил вероятность нападения ПутинаВласть
"Для меня это праздник". Разумков рассказал, как относится к 9 маяВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять