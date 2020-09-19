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Должна быть, как Мерри Поппинс: Верещук снова "досталось" за видео с зонтиком

19 сентября, 00:14

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Герасимов потроллил коллегу по парламенту в прямом эфире

Видео с зонтиком, которое снимала в Киеве нардеп Ирина Верещук, не дает покоя коллегам по парламенту. В прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" депутат Артур Герасимов припомнил коллеге "вирусное" видео.

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Дискутируя о бюджете, Герасимову не понравилось, что Верещук перебила его речь вопросом.

"Дорогие коллеги, я вас не перебивал, поэтому попрошу быть вежливыми и не перебивать. Госпожа Ирина, вы вообще должны быть доброй и вежливой, как Мери Поппинс", – заявил Герасимов.

Оппонентку Герасимова такая ремарка с отсылкой к ее ролику не впечатлила.

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"Это все, на что способен", – отметила Верещук.

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Напомним, ранее сегодня на тему видео Ирины Верещук шутил мэр Киева Виталий Кличко. Он выложил в соцсети свое фото под зонтиком и отметил, что "зонт нужно использовать по назначению".

Ранее Верещук заявляла, что совершенно не понимает ажиотажа вокруг съемок ее видео. Депутат объясняет, что суть ролика в "ветре перемен", который дует осенью.

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