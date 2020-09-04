Доллар по 29, накопительные пенсии и прогноз инфляции: самое важное из интервью Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в часовом интервью "Сегодня" ответил на самые актуальные для каждого украинца вопросы. Выделили самые важные тезисы главы Кабмина:

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Жить с коронавирусом, возможно, придется еще долго, и украинцам придется учиться жить с рядом с этой эпидемией. Хотя люди говорят об "усталости" от болезни, но она никуда не делась, а осенью может схлестнутся с сезонной эпидемией гриппа – и в таких условиях еще ни одна страна мира не оказывалась. Кабмин не собирается снова вводить тотальный карантин, но ограничения будут сохраняться. В то же время, есть и хорошие новости – вирус несколько ослабился.

"Медицинская система сегодня готова гораздо лучше, мы можем принимать уже большее количество людей. Болезнь стала мягче, уже люди болеют немного мягче. Хотя, опять же, другой вызов – осенью может быть наложение гриппа на COVID, мы пока не знаем, и мир не знает, это будет такая первая осень, где мы столкнемся с возможным наложением эпидемий", – говорит Шмыгаль.

Поэтапное поднятие минимальной зарплаты, которое недавно подписал президент Украины Владимир Зеленский, не скажется катастрофически на росте инфляции в стране. При этом некоторые инфляционные процессы произойдут, но в пределах нормы.

"Это (повышение минимальной зарплаты) обоснованные расчеты, они не повлияют на разгон инфляции, как говорят некоторые эксперты. На самом деле, вот эти два этапа повышения минимальной зарплаты могут расчетно повлиять на инфляцию до одного процента. Инфляция естественная должна быть, это будет способствовать экономической ситуации, развитию экономики при кризисных явлениях. Поэтому повышение минимальной зарплаты приведет к очень незначительной инфляции, которая очень положительно повлияет как раз на экономическое развитие, на развитие потребления, на разогрев экономики", – убеждает премьер.

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Средняя заработная плата в Украине уже в следующем году ожидается на уровне 13 тысяч гривен, а к 2022 году – 15 тысяч. Задача Кабмина – сформировать в Украине крепкий средний класс, чтобы люди не уезжали на заработки за невысокими доходами за границу.

"К сожалению, люди не считают, что средний класс в Украине сформирован. Это так и есть, потому что средний класс должен обладать, скажем, довольно достойными условиями оплаты труда, проживания, и этих денег должно хватать не только на питание. Этих денег должно хватать на хорошую одежду, этих денег должно хватать на оплату коммунальных услуг, и наверняка что-то еще должно оставаться на отдых. Тогда это будет считаться, что средний класс у нас зарабатывает и он существует", – отметил Шмыгаль.

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Украина не планирует повышения пенсий до конца текущего года, но в следующем будут проводиться и индексации, и продолжится движение к накопительной системе пенсии, которая позволит украинцам достойно обеспечить старость.

"В следующем году мы планируем и очень хотим ввести накопительную систему. Она не будет такой шоковой, эта реформа, но мы хотим начать в таком экспериментальном режиме, делать персонализированные накопления для людей. Два процента от единого социального взноса, два процента от выплат. Фиксировать по фамилии и таким образом начать третий этап реформы пенсионной, когда пенсии будут персонифицированы, так как в будущем это единственный путь обеспечить украинцев достойными пенсиями", – поделился планами глава Кабмина.

Курс доллара в Украине не будет значительно колебаться, хотя это прогнозируют отдельные экономические эксперты. А в следующем году курс американской валюты закладывается на уровне 29 грн.

"Курс (до конца текущего года) будет стабильным, он будет колебаться в пределах 27-28, так как сейчас и есть. Мы не видим сегодня причин для изменения курса, для резкого изменения курса в одну или в другую сторону…Курс валют (на следующий год) закладывается в районе 29 гривен, то есть он даже немножко оптимистичнее, чем мы закладывали, 29,5 в этом году. И это тоже тот показатель, который дает уверенность инвесторам, людям, о том, что курс валют будет держаться стабильно", – убеждает премьер.

Видео: Сегодня

Нынешний Кабмин работает эффективно, а о недовольстве отдельных парламентариев, в частности озвученных главой фракции "Слуга народа", и анонсах кадровых перестановок премьер не слышал.

"По моему мнению, это дискуссионный вопрос, надо пообщаться, какие именно замечания у экспертов или у народных депутатов к экономическому блоку и к кому именно", – прокомментировал Шмыгаль.

Бюджет на 2021 год по праву называют "социальным", поскольку во многом он будет направлен на поддержку малообеспеченных слоев населения и отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Однако, бюджет будет и инвестиционным, поскольку без этого страна развиваться не сможет.

"Мы продолжим программы поддержки людей, которые потеряли работу, и поддержки малого и среднего бизнеса, который нуждается в ней. Это как раз социальная ответственность и социальная составляющая. Но мы точно не забываем и об инвестиционной составляющей и этот бюджет будет, все же, больше таким, развивающе-экономическим, и больше инвестиционным", – обещает премьер.

Местные выборы 25 октября обязательно состоятся, даже в "красных" карантинных зонах. Не исключены ситуативные проблемы – например, члены избирательной комиссии могут заболеть, но все проблемы будут решаться для того, чтобы голосование состоялось. Возможно, в школах, где разместятся избирательные участки, перейдут на онлайн-учебу.

"К сожалению, мы сегодня не можем спрогнозировать точно, в каких регионах будет "красный" уровень, где может быть заболевание в участковых избирательных комиссиях, это тоже возможно, все живые люди. Это основной вызов – сможем ли мы одновременно во всех громадах провести выборы, возможно где-то в связи с таким форс-мажором могут быть не в рабочем состоянии участковые избирательные комиссии", – отмечает Шмыгаль.

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Читайте полный текст: Что ждет украинцев "коронавирусной" осенью: эксклюзивное интервью с премьер-министром Денисом Шмыгалем

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