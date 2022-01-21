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СЕГОДНЯ Новости политики

Все смешалось – яйца, свиньи! Спор о безопасности страны перерос в "клинику"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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21 января, 21:40
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В эфире известного телешоу возник спор между политиками и экспертами
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" произошла перепалка между народным депутатом Романом Сохой, а также политологом Сергеем Быковым.

Позже к спору присоединились нардеп Анна Скороход и политический аналитик Валентин Гладких.

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В начале нардеп Роман Соха обратился к политологу Сергею Быкову с вопросом о нехватке средств на оборону государства.

Роман Соха: Почему президент просит...

Сергей Быков: Спросите у президента, чего президент просит.

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Роман Соха: По вашему мнению. Почему он просит Америку о более превентивных мерах в отношении России, а Верховную Раду, – в частности, "слуг народа", – он просит принять бюджет: 28 млрд на закупку вооружения, а 126 млрд – на дороги?

Сергей Быков: ...и больше 300 млрд на украинскую оборону. Т.е. рекордный бюджет на оборону – это вы не замечаете? Вот это как раз тот пример...

Роман Соха: Там 80% заработные платы.

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Сергей Быков: ...если ваша политическая задача. Позвольте, пожалуйста. У вас есть внутренняя задача, способность, желание чего-то не видеть, как, например, рекордный оборонный бюджет...

Роман Соха: 28 млрд на закупку вооружения...

Сергей Быков: ...то вы это не увидите ни при каких обстоятельствах. Вы увидите дороги, все что угодно, но никогда вы не согласитесь с тем, что на оборону... денег больше. Потому что вам это политически невыгодно. Вы не хотите смотреть на вещи объективно, а смотрите исключительно со стороны своей политической конъюнктуры.

Далее в перепалку вступила нардеп Анна Скороход.

Анна Скороход: А какая средняя зарплата у военнослужащего? Вы знаете?

Сергей Быков: Слушайте, а вы знаете, сколько стоит одно гусиное яйцо?

Анна Скороход: Нет, подождите, у нас вопрос...

Сергей Быков: Нет? Ну так поясните. Давайте вы не будете мне тут рассказывать и задавать вопросы по средней зарплате военнослужащего.

Анна Скороход: Вы говорите о больших выделениях на оборону.

Сергей Быков: Если вы действительно начнете смотреть на зарплату военнослужащего...

Анна Скороход: Так вот, военнослужащий на "передке" получает 12 тыс. грн.

Сергей Быков: Какой? Это военнослужащий морской пехоты?

Анна Скороход: Это, между прочим, меньше, чем у большинства в Киеве.

Сергей Быков: Вы задаете вопросы, в которых вообще не ориентируетесь.

Анна Скороход: Я же сказала – на линии разграничения.

Сергей Быков: На первой линии или на второй?

Анна Скороход: У меня там ребята сидят. 12 тыс. грн.

Сергей Быков: На первой линии или на второй?

Далее слово взял политический аналитик Валентин Гладких.

Валентин Гладких: Вы серьезно не понимаете или делаете вид, что не понимаете, что фраза "Россия готовится напасть", "Россия нападет" и "Россия может напасть" – это 3 разных вопроса. И на них может быть полностью 3 разных ответа. Кто бы это ни говорил...

Ответ на вопрос – может ли Россия напасть? – не 50 на 50. Да, такая вероятность есть, но надо оценивать эту вероятность. Для этого есть специально обученные люди, методики, которые позволяют все это сделать...

Анна Скороход: Так они – специально наученные – комментируют? Это ж не бабка на базаре сказала.

Валентин Гладких: Я понял, что все-таки есть люди, которые на самом деле не понимают, в чем разница между "может напасть", "готовится напасть" и "нападет".

Анна Скороход: При чем здесь это?

Валентин Гладких: Очень жаль, что у таких людей депутатский мандат.

Анна Скороход: Идиот. Я просто... Я не знаю. Это доказывать свинье, на чем она хвост носит. Ну честно – это просто какой-то бред. Мы тут в разных студиях, у нас тут разная Матрица происходит. Я просто слушаю...

Валентин Гладких: Я вам еще раз говорю, что когда руководитель разведки говорит о том, что "Россия готовится напасть"...

Анна Скороход: Это клиника. Это просто клиника.

Напомним, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Россия может совершить танковый блицкриг на Киев. Также не исключен вариант с признанием т.н. "ЛНР" и "ДНР", что создаст новые проблемы на юго-востоке страны.

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