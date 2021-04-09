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Доказать что-то будет невозможно: Тимошенко отреагировала на санкции против контрабандистов

9 апреля, 22:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Собрать доказательства деятельности "ТОП-десятки украинской контрабанды" будет крайне трудно, а через год ситуация на таможне с контрабандой может быть такой же.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Сейчас силовиков вы поставили в очень сложное положение. Собрать доказательства эти, довести эту контрабанду, будет практически невозможно. Но вы дали сигнал, они сейчас немножко спрятались, но через год мы с вами увидим снова на миллиард меньше доходов от таможни", – сказала она.

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