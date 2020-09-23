Добкин передумал "штурмовать" Киев и подал документы в Харькове

Михаил Добкин подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Харькова, заявив, что передумал бороться за кресло киевского градоначальника.
Об этом политик заявил на своем Telegram-канале.
"Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность харьковского городского головы. Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает", - заявил он.
В то же время Добкин написал, что не хочет рассказывать о мотивах и причинах этого решения.
"Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков", - отметил он.
Также политик обратился и к жителям столицы, где он собирался бороться за пост мэра.
"Уважаемые киевляне, дорогие друзья! Спасибо всем, кто поддерживал меня, спасибо и тем, кто критиковал. У нас все еще впереди!" – резюмировал он.
В свою очередь, глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая заявила, что окончательное решение по списку кандидатов будет принято на заседании ТИК в пятницу, 25 сентября.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса выдвинули в кандидаты на пост харьковского городского головы, несмотря на то, что сам он сейчас лечится от коронавируса в Германии.
На днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказывал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.
Смотрите видео, как харьковского мэра транспортировали в Германию:
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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