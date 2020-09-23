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Добкин передумал "штурмовать" Киев и подал документы в Харькове

23 сентября, 14:21

Руслан Ровик Руслан Ровик

Бывший градоначальник решил снова попытать счастья в Харькове

Михаил Добкин подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Харькова, заявив, что передумал бороться за кресло киевского градоначальника.

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Об этом политик заявил на своем Telegram-канале.

"Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность харьковского городского головы. Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает", - заявил он.

В то же время Добкин написал, что не хочет рассказывать о мотивах и причинах этого решения.

"Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков", - отметил он.

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Также политик обратился и к жителям столицы, где он собирался бороться за пост мэра.

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"Уважаемые киевляне, дорогие друзья! Спасибо всем, кто поддерживал меня, спасибо и тем, кто критиковал. У нас все еще впереди!" – резюмировал он.

В свою очередь, глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая заявила, что окончательное решение по списку кандидатов будет принято на заседании ТИК в пятницу, 25 сентября.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса выдвинули в кандидаты на пост харьковского городского головы, несмотря на то, что сам он сейчас лечится от коронавируса в Германии.

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На днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказывал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.

Смотрите видео, как харьковского мэра транспортировали в Германию:

Видео: t.me/pavelfuks

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев мэр Михаил Добкин геннадий кернес местные выборы мэр Харькова

Источник: Сегодня

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