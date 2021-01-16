"ДНР" и "ЛНР" заявили об односторонней передаче пленных. Реакция Украины на скандальное заявление

Кравчук подчеркнул, что частные лица не имеют полномочий вмешиваться в эти вопросы

Глава украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук отреагировал на сообщение сепаратистских СМИ о том, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" решили передать Украине пленных. К тому же этот процесс якобы должен пройти в одностороннем порядке.

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Об этом сообщает Telegram-канал украинской делегации для участия в ТКГ.

Среди пленных – женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица, которые не воевали в составе украинских войск.

"Мы не можем не приветствовать возвращение наших граждан на территорию, подконтрольную правительству Украины. Однако я, как глава делегациии, хочу отметить следующее: частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов", – подчеркнул Кравчук.

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Экс-президент заявил, что не вспомнит "прецедента, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства какому-то физическому лицу". Поэтому Леонид Кравчук расценивает заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований "как очередную попытку РФ уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые она взяла на себя как сторона конфликта".

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Кравчук сообщил, как будет происходить возвращение граждан Украины:

Прежде всего согласно нормам международного права и украинского законодательства.

Все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых российской стороной конфликта граждан Украины будут осуществлять уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в Нормандском формате.

Экс-президент напомнил, что "любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров и руководства международных организаций".

Людмила Денисова, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, относительно заявления представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего в своем Telegram-канале объявила:

О готовности способствовать возвращению незаконно удерживаемых граждан Украины.

Делать следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения без всякого посредничества.

Напомним, в плену в ОРДЛО до сих пор находятся несколько сотен украинцев.

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