"Большая деолигархизация" – политический сериал. Интервью с Дмитрием Белянским

Автор и ведущий телепроекта "Большая деолигархизация" Дмитрий Белянский рассказал о "кухне" проекта, его амбициозных планах и чем удалось заманить звездных ведущих

В интервью Дмитрий Белянский отметил, что у телепроекта "Большая деолигархизация" есть политическое будущее / Коллаж "Сегодня"

Телевизионный проект "Большая деолигархизация" стал событием уходящего летнего телевизионного сезона. Про "кухню" проекта, его амбициозные планы, чем удалось заманить звездных ведущих рассказал автор и ведущий телевизионного проекта "Большая деолигархизация", член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий БЕЛЯНСКИЙ в интервью "Апострофу".

Главная ценность программы "Большая деолигархизация"

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- Дмитрий, ваша программа "Большая деолигархизация" уже более месяца в эфире телеканала "Украина 24". Удалось ли реализовать все то, что задумывали на старте?

- Начиная с 3 июля еженедельная программа "Большая деолигархизация" выходит в эфир на двух каналах, входящих в Медиа Группу "Украина" – по субботам в 22:00 на информационном канале-лидере "Украина 24" и по понедельникам в 0:10 на общенациональном канале-лидере "Украина". Разница между этими двумя показами пока носит технический характер, но, в общем, мы уже готовы к тому, чтобы делать две разные программы в неделю – контента хватает.

Сказать, удалось ли реализовать задуманное – сможем по завершению телевизионного проекта. Его судьба напрямую связана с развитием реально существующего общественно-политического процесса, известного под названием "деолигархизация".

- Суть проекта – следить за главной реформой президента Украины и объяснять зрителям, как именно проходит деолигархизация?

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- Скорее, следить и громко задавать вопросы, в том числе те, которые приходят в голову самым разнообразным зрителям, чем что-либо объяснять. Объясняться должны те, кто затеял деолигархизацию и уже объявил ее панацеей от всех бед украинского общества.

При этом они вполне могут объясняться через нас. Мы, как медиа, как ответственный посредник, предоставляем им для этого веками испытанный квалифицированный сервис – дайте нам факты и информацию, а мы найдем слова, чтобы объяснить обществу, что вы имеете в виду.

- В чем главная ценность программы "Большая деолигархизация"?

- Для меня это один из наиболее сложных экспериментальных проектов в сфере журналистики, в котором я когда-либо принимал участие. Кроме группы чисто телевизионных и форматных приемов, которые давно хотелось отработать в эфире, мы ж еще и говорим здесь об очень сложных вещах и пытаемся организовать смысловую дискуссию там, где обычно звучат гладкие лозунги и громкие выкрики.

"Большая деолигархизация" – это точно не "большой одобрямс". При этом, да, дискуссия ведется с открытых и заранее заявленных позиций, что на борьбе с Системой президент Зеленский не должен потерять свой рейтинг, Украина не должна потерять крупный и прозрачный бизнес, а крупный и прозрачный бизнес не должен потерять свою репутацию.

Команда "Большой деолигархизации"

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- Расскажите о команде проекта. Сколько людей стоит за созданием информационно-аналитического еженедельника?

- Если месяц назад мы запускали "Большую деолигархизацию" как информационно-аналитический еженедельник, т.е. классическую итоговую программу, посвященную одной теме, то на сегодня, вследствие оценки эффекта экспериментов, форматная легенда уже изменена. Я предлагаю воспринимать "Большую деолигархизацию" как политический сериал, первый сезон которого начался с принятия в первом чтении законопроекта 5599 и будет закончен голосованием за этот проект во втором чтении.

Говоря о числе вовлеченных в производство людей, я хотел бы отметить, что это просто "домашний" проект для наших новостей – вся команда по необходимости присоединится. Редакторскую часть ведет Виталий Тарасов, режисерскую – Борис Долина, а основным политическим корреспондентом проекта стал Эдуард Ганишевский. С рынка мы привлекли нашего бывшего, но от этого не менее любимого коллегу Александра Бондаренко – делать сюжет про "Дневник Президента" – но для него это не основная работа. Также как и для Юлии Мендель, нашего прекрасного колумниста.

- Сколько времени у вас занимает подготовка каждой темы в программе?

- Я определяю свою роль в рамках производства этого проекта как watchdog. Соответственно, 24/7 я на этом сосредоточен. На наблюдении за процессом деолигархизации и на поиске форм, в которых мы можем сообщить обществу о своих наблюдениях.

- Не секрет, что в соцсетях не избежать токсичных комментариев. Столкнулись ли вы с негативом при запуске программы? Как справляетесь с критикой в интернете?

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- Как известно, многие познания умножают скорбь, но в данном случае дело обстоит наоборот – если ты знаешь, откуда берется критика в Интернете, ты на нее никак не реагируешь, а, скорее, механически оцениваешь бюджет, выделенный на то, чтобы передать "привет".

Разве вот исключение. Мы же умудрились устроить премьеру 3 июля в 22-00 в день матча Украины с Англией и, когда некоторые расстроенные зрители онлайн-трансляции "Украины 24" писали в YouTube "Где смотреть матч? Почему нет матча? Что это за очкарик?", не возникало никаких сомнений в искренности их чувств.

Сотрудничество с Юлией Мендель

- Недавно к программе присоединилась Юлия Мендель в качестве колумниста. Как удалось привлечь бывшего пресс-секретаря Президента Украины в программу о деолигархизации?

- Я работаю в активах, объединенных в Медиа Группу "Украина", уже десять лет и, честно говоря, за это время у нас ни разу не возникали сложности с тем, чтобы кого угодно привлечь в свою команду.

Собственно, это ж ни для кого не секрет, что и МГУ, и другие активы СКМ приведены в соответствие философии бизнеса Акционера, Рината Ахметова, подразумевающей создание на предприятии лучших условий труда на рынке. Речь не о каких-либо избыточных зарплатах, зарплаты как раз строго рыночные, речь о целом комплексе того, что принято называть "условиями труда". Поскольку мы всегда предлагаем лучшие условия, у нас нет проблем с привлечением лучших людей. Бывает только наоборот.

Поэтому наше партнерство с Юлией Мендель основано не на каких-либо невероятных финансовых условиях, оно основано именно что на творческом партнерстве – оно выгодно и ей, и нам. Я считаю, что Юлия Мендель для украинской политики сегодня – это как Грета Тунберг. Ее много критикуют, но ее слова заслуживают внимания. И она сама заслуживает поддержки, слишком много управляемой и неуправляемой ненависти обрушилось за последнее время на нашу коллегу.

Поэтому мы не могли не предложить ей работу. Тем более, что протянуть руку слабому – это еще один философский принцип Акционера МГУ. Так что это сотрудничество полностью отвечает нашей политике.

- Планируете ли приглашать звездных гостей украинской политики?

- Я бы хотел пригласить Янину Соколову стать колумнистом "Большой деолигархизации", но не решаюсь, ввиду драматических обстоятельств нашего с ней расставания в апреле 2020 года по моему решению.

Формат для экспериментов

- Аудитории нравится программа "Большая деолигархизация" не только за полезную информацию, но и за особенный стиль. Насколько важно выработать свой авторский подход?

- Судя по рейтингам, аудитория действительно очень добра к "Большой деолигархизации", но по факту выпуска в эфир шести серий еще рано что-либо всерьез анализировать. В любом случае, повторюсь, мы используем формат для экспериментов и отработки ряда новаторских идей, поэтому профессионалам его точно интересно смотреть. Как и политическому классу, поскольку они в данном случае безотчетно выполняют роль подопытных.

- В своем Twitter вы написали, что "Деолигархизация слишком серьезное дело, чтобы доверять ее чиновникам". Почему?

- Есть такое понятие как "пасхалочка", "пасхальные яйца" – из лексики геймеров и программистов. Фильм Стенли Кубрика "Доктор Стренджлав или как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу" – одна из таких "пасхалок", объясняющих программу. Собственно, лишних элементов нет ни в одной серии. Здесь все играет роль. Включая музыку, промо и каждое слово студийного текста.

- Помимо программы на ТВ, в "Большой деолигархизации" есть собственный канал в Telegram. А могут ли в будущем эти записи в соцсетях, например, перерасти в документальный фильм?

- Одноименный телеграмм-канал пока используется исключительно во вспомогательных целях и ориентирован на тех, кто никогда в своей жизни больше не включит телевизор – мы же не можем их лишать такого удовольствия.

Во что перерастет "Большая деолигархизация" я пока не знаю, это напрямую зависит от того, чем закончится... малая? Ну, обычная деолигархизация. Юлия Мендель, например, в последней программе рассуждала о том, что создании партии "Большая деолигархизация", в общем, дало бы не худшие электоральные результаты, чем создание партии "Слуга народа".

- О проблемах в политике мы можем узнать в вашей программе, а что, по вашему мнению, является одной из главных проблемой общества, которую следует решать?

- Наша проблема – это бедность. И то, что единственный работающий социальный лифт называется "Система" – когда ты, встав на государственную должность, начинаешь богатеть за счет бедных.

Поэтому то, что президент Зеленский пошел против Системы, для меня гораздо больше значит чем то, что он пока называет это деолигархизацией.

Путь от бедности к богатству должен сводиться к простому выбору из двух лифтов – или хорошее образование и карьера в большой корпорации, или собственный бизнес. Но сначала надо разрушить Систему.

Новый колумнист программы "Большая деолигархизация" Артем Погорелов так видит происходящее в стране

Секреты лидерства на медиарынке

- На телевидении большая конкуренция. Как выиграть эту борьбу и чем удержать зрителя?

- Известно же, что чем сильнее конкуренция, тем выгоднее зрителю – ему предлагаются все более и более качественные продукты. Если бы на украинском телевидении не было такой сильной конкуренции, если бы оно полностью соответствовало возможностям нашего рекламного рынка, то, боюсь, мы бы уже с вами грустно наблюдали полный закат ТВ. А так... Борьбой друг с другом и удерживаем зрителя!

- Поделитесь личным опытом: что важно в современном телевидении?

- Искать постоянный ответ на вопрос, почему зритель должен это смотреть, а не читать, слышать или просто что-то об этом знать.

- "Украина 24" держит лидерство на медиарынке в нише информационных каналов. Как это удается каналу?

- Ну, мы так и задумывали этот канал, поэтому достижение первого места в нише информационных каналов – это большое, потому что очень быстрое и экономически эффективное, но все же техническое достижение. Задача сделать следующий шаг, т.е, например, удвоить достигнутый показатель – уже не столь тривиальна. Но мы все рассчитываем, что Сергей Логунов и его команда, привлеченные весной к Новостной Группе Украина, этот шаг уверенно сделают.

- У вас есть и колоссальный опыт работы на телевидении, а именно — в кадре и за кадром. В чем принципиальная разница?

- Честно говоря, мой опыт работы в кадре, до запуска канала "Украина 24", был в начале 2000-х, поэтому в каком-то смысле я, как ведущий, все же дебютант и аматор. Благодаря закадровому опыту, это не вызывает у меня стресс, но объективно это так.

- В чем видите свою миссию в роли ведущего?

- В ежедневной работе с источниками информации, которые непосредственно мне доверяют. Это очень специфическая информация, учитывая чему посвящена программа "Большая деолигархизация", и, боюсь, выбор-то стоял просто – чтобы понимать суть, а не слушать лозунги, надо теперь идти в профессию самому и действовать согласно журналистским стандартам. Защищая свои источники, но получая от них реальную информацию.

- Какую задачу поставили перед собой на этот год?

- Организовать еще пару-тройку достойных поводов, чтобы порассуждать об этом в интервью вам. Спасибо за прекрасную возможность откровенно поговорить о своей работе.

Напомним, что недавно к команде "Большая деолигархизация", которая выходит на телеканалах "Украина" и "Украина 24", присоединилась экс-пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Также к команде присоединился необычный колумнист Артем Погорелов. Артем рассказывает о реформах президента Владимира Зеленского особым способом – путем иллюстрации итогов недели в картинах.