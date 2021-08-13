Дмитрий Белянский: "Создание партии "Большая деолигархизация" дало бы не худшие электоральные результаты, чем "Слуга народа"

Автор и ведущий телепроекта "Большая деолигархизация" Дмитрий Белянский рассказал о перспективах появления партии с таким же названием

Телевизионная программа "Большая деолигархизация", которая выходит на телеканале Украина 24, может перерости в политический проект с таким же названием.

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Такую возможность не исключил автор и ведущий телевизионного проекта "Большая деолигархизация", член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий БЕЛЯНСКИЙ в интервью "Апострофу".

- Помимо программы на ТВ, в "Большой деолигархизации" есть собственный канал в Telegram. А могут ли в будущем эти записи в соцсетях, например, перерасти в документальный фильм?

- Одноименный Telegram-канал пока используется исключительно во вспомогательных целях и ориентирован на тех, кто никогда в своей жизни больше не включит телевизор, – мы же не можем их лишать такого удовольствия.

Во что перерастет "Большая деолигархизация", я пока не знаю, это напрямую зависит от того, чем закончится... малая? Ну, обычная деолигархизация. Юлия Мендель, например, в последней программе рассуждала о том, что создание партии "Большая деолигархизация", в общем, дало бы не худшие электоральные результаты, чем создание партии "Слуга народа".

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- О проблемах в политике мы можем узнать в вашей программе, а что, по вашему мнению, является одной из главных проблемой общества, которую следует решать?

- Наша проблема – это бедность. И то, что единственный работающий социальный лифт называется "Система" – когда ты, встав на государственную должность, начинаешь богатеть за счет бедных. Поэтому то, что президент Владимир Зеленский пошел против Системы, для меня гораздо больше значит, чем то, что он пока называет это деолигархизацией.

Путь от бедности к богатству должен сводиться к простому выбору из двух лифтов – или хорошее образование и карьера в большой корпорации, или собственный бизнес. Но сначала надо разрушить Систему.

Напомним, что недавно к команде "Большая деолигархизация", которая выходит на телеканалах "Украина" и "Украина 24", присоединилась экс-пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Также к команде присоединился необычный колумнист Артем Погорелов. Артем рассказывает о реформах президента Владимира Зеленского особым способом – путем иллюстрации итогов недели в картинах.