Длительный мир на украинских условиях: Ермак объяснил, что Киеву нужно на Донбассе

Украина смогла сделать свое представительство в ТКГ эффективным, говорит руководитель ОП

Власти Украины в самом деле хотят прекратить войну на Донбассе, но мир должен быть действительно долговременным и на наших условиях.

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Об этом написал в своей колонке на "Украинской правде" руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он рассказал, что Украине удалось перезагрузили работу Трехсторонней контактной группы, добавив в состав делегации действующих чиновников и парламентариев, что делает наше представительство более эффективным.

По его словам, Киев смог вернуть в мировую повестку дня вопрос освобождения украинского Крыма. Организуется деятельность Крымской платформы, которая сосредоточит государственные усилия и международное сотрудничество на выполнении задачи по возвращению нашего полуострова.

"Благодаря изменению президентом Зеленским принципов государственной политики, Украина делает гораздо больше для помощи нашим гражданам, которые вынуждены оставаться на временно оккупированной территории", – пишет Ермак.

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По его мнению, эту работу может воочию увидеть каждый, кто посетит новые контрольные пункты на линии разграничения, построенные по принципу современных сервисных хабов, где украинцы смогут получить непосредственно на КПВВ административные услуги, социальную поддержку и даже медицинскую помощь.

"Мы все очень благодарны народным депутатам, которые, несмотря на сопротивление одной фракции, приняли решение по кардинальному увеличению возможностей для украинских абитуриентов с временно оккупированной территории поступать в украинские высшие учебные заведения", – говорит руководитель Офиса президента. Он считает, что это – дальновидное и безусловно полезное решение.

Напомним, ранее Ермак объяснил, зачем продлевать закон об особом статусе Донбасса.

Также напомним, в Министерстве иностранных дел завили, что решение Европейского Совета продлить еще на 6 месяцев действие экономических и секторальных санкций против России – это мощный сигнал поддержки Украины на переговорах по Донбассу.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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