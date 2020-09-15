Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину

По протоколу Лукашенко должен встречать как минимум глава МИДа, а то и премьер

Прием президентом РФ Владимиром Путиным Александра Лукашенко в своей резиденции Бочаров Ручей в Сочи сопровождался дипломатическим унижением лидера соседнего государства.

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Об этом российский политолог Станислав Белковский рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Владимир Путин не доверяет Александру Лукашенко, поэтому никакие сентиментальные уверения о сдаче не помогут, тем более их и нет. Скорее, Александр Лукашенко объясняет, почему его надо спасти, иначе войска НАТО войдут на территорию Беларуси и пострадает Россия. Цену всем этим уверениям Владимир Путин знает", – говорит эксперт.

По его мнению, даже протокольные особенности приема Лукашенко говорят за себя.

"Не говоря уже о том, что встреча проходит не в Москве, не в Кремле, в дворцовых интерьерах Александр Григорьевич не засветится. Но у трапа в Адлере его встречал губернатор Краснодарского края Кондратьев, хотя по протоколу его должен был встречать хотя бы министр иностранных дел, он же президент другой страны", – подчеркнул политолог.

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Журналист Елена Рыковцева обратила внимание, что принимающая в аэропорту российская делегация надела маски: "Я даю вам сто процентов гарантии, что эти люди в реальной жизни при контактах друг с другом масок не носят. Я только что была в Сочи, жила рядом с этим пансионатом "Сочи", который набит битком разными Мишустиными (Михаил Мишустин – глава российского правительства. – Ред.) повыше уровнем, чем та группа, которая его встречала".

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В ответ Белковский заметил: "Самым высокопоставленным лицом был губернатор Краснодарского края, что уже является дипломатическим унижением, причем достаточно демонстративным".

Судя по видео, выложенному белорусскими пропагандистами, краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев еще и бесцеремонно указал Лукашенко на необходимость надеть маску. Тот в ответ похлопал россиянина по плечу.

Видео: Пул первого

Сайт "Сегодня" сообщал, что визит Лукашенко в РФ обвалил рубль.

Больше о встрече читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Красные линии, старший брат и 1,5 млрд долларов: главные заявления Путина и Лукашенко в Сочи".

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