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Дипломатические итоги года: 5 ключевых тем с Дмитрием Кулебой – в спецэфире телеканала "Украина 24"

23 декабря, 13:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр иностранных дел объяснит ключевые международные моменты и их влияние на Украину

24 декабря в 19:00 главным гостем спецэфира "Дипломатические итоги года" станет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Зрители канала "Украина 24" первыми узнают эксклюзивную информацию.

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Основные темы обсуждения в спецэфире "Дипломатические итоги года":

  • Донбасс: итоги в вопросе достижения мира.
  • Отношения с США: какими они будут при президенте Джо Байдене?
  • Вакцина от коронавируса: какую роль занимает МИД в переговорах?
  • Отношения с Венгрией: исчезла ли угроза сепаратизма на Закарпатье?
  • Протесты в Беларуси: как в дальнейшем Украина будет строить отношения с соседней страной?

"Этот год стал вызовом для всего мира. Возникло много проблем, а вопросов стало еще больше. Подробно объяснит ключевые международные моменты и их влияние на Украину министр иностранных дел Украины — Дмитрий Кулеба", — рассказал главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

Не пропустите эксклюзивное интервью Дмитрия Кулебы уже 24 декабря в 19:00 на телеканале "Украина 24".

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итоги года Юрий Сугак министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Украина 24

Источник: Сегодня

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