Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностей

Украина абсолютно привержена выполнению Минских договоренностей от февраля 2015 года и добросовестно, насколько это реально и возможно, реализует т.наз. "план А", не допуская выхода из переговорного процесса.

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Об этом замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Выполнить положения Минских договоренностей – это наш приоритет в рамках ТКГ, и мы будем это делать. Минские договоренности не являются международным договором – это политическая договоренность, хотя определенную аналогию все же можно провести. Но даже если проводить аналогию с правом международных договоров, например, если мы возьмем текст Венской конвенции 1969 года о праве международных договоров, там говорится: если одна из сторон не выполняет добросовестно свои обязательства, другая сторона получает право выйти или прекратить участие в этом договоре", – говорит украинский переговорщик.

Он подчеркивает, что возможность выхода Украины из "Минска-2" в международном праве существует.

"Конечно, если Россия покажет, что не заинтересована в реализации Минских договоренностей, если будет систематически срывать процесс, в такой перспективе может возникнуть вопрос (выхода), и тогда мы будем его серьезно обсуждать с нашими международными партнерами, координаторами в ТКГ, – подчеркнул дипломат.

Говоря о санкциях ЕС против России и выполнении "Минска-2" Александр Мережко напомнил:

"Наши западные партнеры неоднократно подчеркивали, что выполнение Минских договоренностей важно для Украины, ведь это связано с соответствующими санкциями со стороны ЕС. К сожалению, среди европейских политиков есть такие, которые пытаются подыграть России, пытаются найти повод, чтобы снять эти санкции. И таким поводом могут быть обвинения в адрес Украины, что она якобы не выполняет Минские договоренности. Поэтому считаю, что мы не должны дать такого шанса недобросовестным западным политикам. Мы должны доказать, что являемся договороспособной стороной, которая добросовестно выполняет Минские договоренности, насколько это реально и возможно".

Комментируя замечание, что с международно-юридической точки зрения четкой параллели между Минскими договоренностями и санкциями нет, нардеп заметил:

"Определенные санкции были приняты ЕС в ответ на фактическое вторжение России на территорию сначала Крыма, а затем и Донбасса. Речь идет о внешней агрессии России против Украины. Но дело в том, что за последние годы западные политики и дипломаты начали рассматривать Минские договоренности как единственный выход из этой ситуации. И они настолько верят в них, что не видят альтернативы. Поэтому существует не столько юридическая, международно-правовая, сколько скорее политическая привязка между Минскими договоренностями и санкциями ЕС", – подытожил замглавы украинской делегации в ТКГ.

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Напомним, ранее дипломат рассказал о камнях преткновения в Минских договоренностях.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Закрепления особого статуса Донбасса в Конституции не будет: интервью с замглавы украинской делегации в ТКГ Александром Мережко".

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