Дипломат объяснил, как на переговорах по Донбассу не попасть в ловушку Кремля

На переговорах ТКГ по Донбассу Кремль расставляет ловушки, однако украинская сторона старается их обойти. Одной их таких побед стало приглашение в состав контактной журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского, уехавших с оккупированной территории на подконтрольную Киеву.

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Об этом замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Нам удалось размыть термин, используемый в тексте Минских договоренностей, – "представители ОРДЛО", – говорит украинский переговорщик.

Он напомним, что в Минских договоренностях по крайней мере трижды предполагается "необходимость проведения консультаций с представителями ОРДЛО".

"Но само понятие, термин "представители ОРДЛО" не раскрывается. Поэтому раньше, несколько лет подряд, считалось так, что представителями ОРДЛО являются т.наз. "приглашенные" со стороны России лица. Но нам впервые удалось заявить об этом, и Россия фактически с этим согласилась, что под "представителями ОРДЛО" мы имеем в виду в том числе приглашенных с нашей стороны лиц", – подчеркнул Александр Мережко.

По его словам, это люди, которые жили на Донбассе, но были вынуждены бежать из-за опасности, агрессии со стороны России.

"Они имеют право на то, чтобы считаться представителями ОРДЛО, с которыми мы должны проводить консультации согласно тексту Минских договоренностей. Это очень важная вещь. Другими словами, можно сказать так: таким образом нам удалось размыть монополию на представительство ОРДЛО", – подытожил замглавы украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее украинский переговорщик рассказал, новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоров.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Закрепления особого статуса Донбасса в Конституции не будет: интервью с замглавы украинской делегации в ТКГ Александром Мережко".

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