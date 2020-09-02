Українська
$ 27,6
33,07
  1. Новости политики

Дипломат объяснил, как на переговорах по Донбассу не попасть в ловушку Кремля

2 сентября, 00:40

Кристина Зеленюк , Игорь Тимофеев

Украине удалось размыть монополию России на представительство ОРДЛО

На переговорах ТКГ по Донбассу Кремль расставляет ловушки, однако украинская сторона старается их обойти. Одной их таких побед стало приглашение в состав контактной журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского, уехавших с оккупированной территории на подконтрольную Киеву.

Реклама

Об этом замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Нам удалось размыть термин, используемый в тексте Минских договоренностей, – "представители ОРДЛО", – говорит украинский переговорщик.

Он напомним, что в Минских договоренностях по крайней мере трижды предполагается "необходимость проведения консультаций с представителями ОРДЛО".

"Но само понятие, термин "представители ОРДЛО" не раскрывается. Поэтому раньше, несколько лет подряд, считалось так, что представителями ОРДЛО являются т.наз. "приглашенные" со стороны России лица. Но нам впервые удалось заявить об этом, и Россия фактически с этим согласилась, что под "представителями ОРДЛО" мы имеем в виду в том числе приглашенных с нашей стороны лиц", – подчеркнул Александр Мережко.

По его словам, это люди, которые жили на Донбассе, но были вынуждены бежать из-за опасности, агрессии со стороны России.

"Они имеют право на то, чтобы считаться представителями ОРДЛО, с которыми мы должны проводить консультации согласно тексту Минских договоренностей. Это очень важная вещь. Другими словами, можно сказать так: таким образом нам удалось размыть монополию на представительство ОРДЛО", – подытожил замглавы украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее украинский переговорщик рассказал, новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоров.

Реклама

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Закрепления особого статуса Донбасса в Конституции не будет: интервью с замглавы украинской делегации в ТКГ Александром Мережко".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переговоры Донбасс ловушка переговорщики Александр Мережко Денис Казанский Сергей Гармаш

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусом
Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусомПолитика
Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учеников
Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учениковПолитика
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньги
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньгиЭкономика
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоров
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоровПолитика
Аваков раскритиковал заявление Фокина об амнистии боевиков на Донбассе
Аваков раскритиковал заявление Фокина об амнистии боевиков на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять