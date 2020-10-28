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Динамика положительная. Венедиктова отчиталась о работе правоохранителей

28 октября, 17:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Готовится конкретный пакет законодательных изменений по повышению эффективности судебного разбирательства

Результаты работы правоохранительных органов в текущем году в Украине демонстрируют положительную динамику.

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Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Так, по итогам 9 месяцев текущего года:

  • раскрыто 3565 коррупционных правонарушений – это на четверть больше, чем в прошлом году;
  • возросло количество направленных в суд уголовных производств – 2310;
  • на 10% больше лиц привлечено к уголовной ответственности – 2734;
  • на 20% больше привлечено должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов – 436;
  • более чем в 5 раз увеличилось количество (привлеченных к ответственности) депутатов всех уровней – 91 (против 18 в 2019 году)
  • на 14% больше лиц, судебные решения по которым вступили в законную силу, – 560;
  • на 15% больше осужденных за коррупцию – 459.

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В то же время, как отметила Венедиктова, "посадки невозможны без судов".

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По ее словам, когда оперативники, следователи и прокуроры передают совместный результат в суд, его часто просто некому рассматривать. Система тотально неукомплектована. Судебная реформа провалена - "здесь нужны волевые решения и формирование прозрачных органов судейского самоуправления", добавила она.

Венедиктова сообщила, что сейчас готовится конкретный пакет законодательных изменений по повышению эффективности судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях.

По ее словам, для быстрой реализации неотвратимости наказания "надо принимать серьезные комплексные государственные решения различными субъектами всех ветвей власти".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Ирина Венедиктова, которая была назначена на должность генпрокурора в марте, имеет время до конца года, чтобы показать результат.

Видео: Верховная Рада

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коррупция правоохранители Украина Ирина Венедиктова
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