Диалог и баланс: Зеленский объяснил, как Украина отвечает на шантаж России

Киев делает все, чтобы был результат переговоров по Донбассу, говорит президент

Киев не идет нашантаж Москвы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, но находит баланс для заседаний Трехсторонней контрактной группы.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с лидером Словакии Зузаной Чапутовой в Братиславе, сообщает Укринформ.

"Украина не идет на шантаж. И это видят сегодня все – и Европа, и, кстати, Россия. Но мы действительно находим сегодня баланс для заседания ТКГ в Минске – и баланс во взвешенной политике, и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и в диалоге с Российской Федерацией – субъектом Минского процесса", – сказал Зеленский в ответ на вопрос, какая реакция Украины на блокирование Россией переговорного процесса в ТКГ требованиями о принятии Верховной Радой постановления о выборах в ОРДЛО.

По словам президента, этот диалог "хрупкий, нестабильный", но Украина делает все, чтобы этот диалог был, и чтобы был результат.

Напомним, глава Офиса президента, политический советник главы государства в "нормандском формате" Андрей Ермак заявил, что во время семичасовых "нормандских переговоров" в Берлине Украина не давала никаких обязательств пересмотреть постановление Верховной Рады по выборам на Донбассе, как того требовала Россия.

Глава Офиса президента Андрей Ермак

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В то же время глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: если Рада проголосует этот вопрос, то это разблокирует многие другие процессы на пути к миру, "нормандской встрече" и прочим вопросам.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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