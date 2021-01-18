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Действия Кремля – это позор: Киев отреагировал на задержание Навального в РФ

18 января, 14:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинские дипломаты выступили с требованием к России после ареста оппозиционера

Министерство иностранных дел Украины назвало позорным задержание российского оппозиционера Алексея Навального по прилету в Москву.

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Об этом говорится в заявлении ведомства.

Киев обеспокоен арестом российского оппозиционера. Дипломаты говорят, что преследование Кремлем политиков, общественных деятелей и журналистов противоречит международным обязательствам России и соответствующим соглашениям в области прав человека, которые подписывала РФ.

"Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова … Требуем от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями", – говорится в заявлении.

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МИД также обратился к Западу с просьбой отреагировать на такие действия российской власти (США, ЕС и ряд других стран уже отреагировали).

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Напомним, в воскресенье, 17 января, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" после того, как он прошел паспортный контроль. Арест оппозиционера объяснили нарушением условий досрочного освобождения – реабилитацию Навального в Германии после отравления "Новичком" российские власти расценили как "уклонение от органов" и в конце 2020 года объявили его в розыск. А сегодня начался суд над Навальным.

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Россия МИД Украины Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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