"Дешевый трюк": Кулеба уличил Лаврова во лжи про украинцев в Беларуси

Заявления Москвы о том, что Киев отправляет экстремистов для дестабилизации ситуации в Беларуси, являются плодом болезненной фантазии и дезинформацией. Об этом в Facebook заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине является плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову", - написал он.

По словам министра, "Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси".

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"Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларуси и готова направить их еще больше. Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси, как украинских экстремистов – это дешевый и проигрышный трюк", - добавил он.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит "оторвать" Беларусь от России и Союзного государства.

Напомним, Кулеба сравнил Беларусь и Майдан:

Видео: Facebook / МИД Украины

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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