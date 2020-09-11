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Держит тему на разных уровнях: МИД раскрыл стратегию деоккупации Крыма

11 сентября, 22:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Аппетиты России не заканчиваются полуостровом, говорит Эмине Джепарова

Несмотря на то, что оккупация Крыма Россией продолжается седьмой год, у Киева есть стратегия деоккупации полуострова, разработанная Министерством иностранных дел. Об этом первый заместитель главы МИД Эмине Джепарова рассказала в интервью LB.ua.

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По словам Джепаровой, стратегия – это внутренний документ МИДа, который не является публичным и не охватывает все направления государственной политики. Среди прочего, документ определяет принципы работы платформы по деоккупации Крыма.

"Она (платформа. – Ред.) задаст многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях. Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно, мы предлагаем его проведение в символический для Украины день – 26 февраля – день сопротивления Крыма российской оккупации", – сказала Джепарова.

Второй уровень, по ее словам, будет проводиться на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

"Почему обороны, потому что мы будем делать акцент на том, говоря об оккупации Крыма, речь идет не только о систематическом нарушении прав человека, о котором мы не будем забывать, но и о милитаризации полуострова и угрозе безопасности не только Украины, но и всего региона. Мы видим аппетиты Российской Федерации – это и Ближний Восток, и Северная Африка. Для них Крым – это плацдарм для военных", – пояснила первый замглавы МИД.

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"Следующий уровень – межпарламентские связи, работа с главами парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, работа с депутатами", – добавила она.

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МИД также планирует в ноябре провести конференцию по безопасности. Впрочем, Джепарова не исключает ее переноса из-за COVID-19.

Напомним, на итоговой пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не хочет говорить о Крыме.

А Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением из-за навязывания Россией жителям оккупированного Крыма своих документов.

Кроме того, Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Крым – это украинская территория, и призвал Россию вернуть его Украине.

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Что сегодня происходит в оккупированном Крыму и чего ждать от оккупантов – смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

Все подробности в спецтеме События в Крыму

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Крым МИД Украины оккупация Крыма деоккупация Эмине Джеппар
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