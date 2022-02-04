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СЕГОДНЯ Новости политики

Депутаты убежали из Украины? Названа конспирологическая версия карантина в Раде

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 февраля, 17:50
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Нардеп Артем Дмитрук уверяет, что дело не в коронавирусе
Артем Дмитрук заявил, что часть депутатов сбежала
Артем Дмитрук заявил, что часть депутатов сбежала / Фото: Коллаж: Сегодня

Карантин в Верховной Раде, инициированный фракцией "Слуга народа", может быть связан с паникой по поводу угрозы российского вторжения.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" внефракционный народный депутат Артем Дмитрук.

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Нардеп отметил, что когда Украину начали покидать западные дипломаты, "в парламенте по случайному, наверное, стечению обстоятельств, не хватало голосов у "Слуги народа".

"Депутатов просто не было в парламенте. Эти депутаты тоже уехали. Уехали они потому, что подумали, что возможно будут какие-то военные действия", – заявил он.

На вопрос, откуда у него информация, что депутаты уехали именно по этому мотиву, Дмитрук ответил:

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"Мое субъективное мнение, что часть народных депутатов уехала именно по этой причине, и у "Слуги народа" катастрофически не хватало голосов. Именно поэтому перенесли заседание аж на 15 февраля. При том, что до этого мы 35 дней тоже отсутствовали на рабочих местах. Мы два дня поработали, "Слуга народа" увидела, что голосов не хватает, и закрыли эту историю".

Еще одна неожиданная версия карантина

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк утверждает, что карантин был объявлен из-за фактического распада парламентского монобольшинства.

"Что касается карантина – не верьте, что эта история связана исключительно с тем, что у нас много коллег болеют. На самом деле много, и желаю всем здоровья, но главная причина – у них нет монобольшинства... У них не хватало своих голосов для, не скажу, чтобы важных для Украины законов, но важных для Офиса президента", – пояснил депутат.

По словам Железняка, карантин был объявлен "с целью того, чтобы как-то сохранить лицо и не выставлять в зал Верховной Рады законы, зная, что они будут провалены".

Рада ушла на карантин

Верховная Рада из-за вспышки коронавируса приняла решение перенести пленарные заседания на середину февраля. Такое решение на заседании парламента 27 января поддержали 233 народных депутата.

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14 февраля депутаты проведут согласительный совет, а на 15-18 февраля намечены пленарные заседания.

Во фракции "Слуга народа" объясняют карантин тем, что коронавирусом заболели уже десятки нардепов. По состоянию на 27 января во фракции "Слуга народа" COVID-19 был обнаружен у 23 депутатов.

Представители оппозиции не поддержали инициативу "слуг народа". По их мнению, в Украине есть много вопросов, требующих реакции парламента.

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