Депутаты просят закрыть Раду на карантин: что ответил Разумков

Шуфрич сообщил, что в сессионный зал приходил депутат, у которого обнаружили коронавирус

Верховная Рада в ближайшее время не уйдет на карантин, пока не закончит рассмотрение вопроса земельной реформы. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что у одного из коллег, который вчера был в сессионном зале, выявили коронавирус.

"Сегодня подтвердился тест – позитивный", – сказал он.

Нардеп сослался на законодательство и постановление Кабмина об инфекционных заболеваниях, которое требует идти на самоизоляцию лиц, которые контактировали с заразившимся.

"Поэтому я прошу собрать на совещание глав фракций и определиться относительно дальнейшей работы (ВР)", – сказал он.

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На это Дмитрий Разумков указал Шуфричу на отсутствие масок у его коллег рядом и в целом в сессионном зале.

"Рада никогда не уходила до локдауна. Если у вас есть желание изменить Регламент работы ВР и перейти в режим работы комитетов, вы это сможете сделать, как только выйдем с рассмотрения данного вопроса (по земельной реформе). После этого – обязательно", – заявил глава ВР.

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Если говорить о том, что парламент может закрыться на карантин только после рассмотрения вопроса земельной реформы, то это может случится не скоро: как заявлял "слуга народа" Александр Качура более 3 тысяч правок смогут пройти за 3-4 недели.

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