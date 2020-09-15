Депутаты примут заявление по Беларуси: чем займется Рада

Пока в Верховной Раде только думают пригласить двух министров и взяться за госбюджет, сегодня депутаты рассмотрят ряд законопроектов и официальное заявление по ситуации в Беларуси.

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Об этом идет речь в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания.

Так, первым делом парламентарии возьмутся за проект постановления о заявлении касательно происходящего в Беларуси. Депутаты предлагают осудить действия действующей белорусской власти в отношении своего народа, а также отказываются признать состоявшиеся 9 августа выборы свободными и честными.

Рада рассмотрит президентский законопроект №3984 о внесении изменений в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" касательно допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район Операции объединенных сил.

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Депутатам в первом чтении также предложено рассмотреть законопроект №3915 о внесении изменения в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины о праве следственного судьи, суда не определять размер залога в уголовном производстве.

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Также в повестке еще один президентский документ №3851 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий.

Рада планирует изменить свой график работы, предусмотрев проведение во вторник, среду и четверг пленарных заседаний с 10:00 до 15:00 (в пятницу с 10:00 до 16:00). Перерыв будет с 12:00 до 12:30. Обычный график предполагал проведение еще вечернего заседания с 16:00 до 18:00, но теперь его хотят отменить.

Кроме этого депутаты рассмотрят следующие вопросы: законопроект №1109 касательно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона "О потребительском кредитовании"; законопроект №3648 о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови; законопроект №3640 о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте с предложениями президента Украины.

Сайт "Сегодня" выбрал из повестки топ-5 курьезных законопроектов нового сезона Рады, запланированные на текущую сессию. Так, например, депутаты предлагают переписать всех кошек в стране и перенести День Независимости Украины.

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