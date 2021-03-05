Депутаты оспорили в КСУ назначение Шкарлета министром образования

В Конституционный суд поступило представление от 46 народных депутатов, в котором они обжаловали конституционность постановления Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Авторы представления утверждают, что голосование за его назначение состоялось с нарушением установленной Конституцией Украины процедуры.

Депутаты указывают, что было зафиксировано "кнопкодавство" (неперсональное голосование) при голосовании за постановление о назначении Шкарлета 17 декабря 2020 года. Благодаря этому удалось набрать необходимый минимум в 226 голосов для принятия решения. Если бы не это "кнопкодавство", то Шкарлет не был бы назначен.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе прокуратура начала расследование из-за "кнопкодавства" при назначении Шкарлета. Уголовное производство открыли по статье 364-2 – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Позже генпрокурор Ирина Венедиктова объяснила проблему следствия.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама