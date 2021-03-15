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Депутаты могут избежать наказания за Харьковские соглашения: Разумков назвал причину

15 марта, 13:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Спикер парламента напомнил украинцам о статье 80 Конституции

Пока СБУ расследует принятие в 2010 году Харьковских соглашений, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что те депутаты, которые тогда поддержали закон, не могут нести ответственность за свое голосование. Об этом он сказал на брифинге.

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Он напомнил, что статья 80 Конституции говорит о том, что народные депутаты не несут ответственности за голосования в стенах парламента.

"Даже сегодня, когда снята депутатская неприкосновенность, индемнитет он остается. Поэтому я не уверен, что в полном объеме та идея, которая была озвучена (привлечь к ответственности депутатов за госизмену), она может быть реализована. Но посмотрим – суд есть суд", – сказал Разумков.

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Также он отметил роль всех причастных к Харьковским соглашениям, а не только депутатов.

"Кто готовил эти материалы, кто предлагал рассмотрение того или иного вопроса. И те, кто были вовлечены в этот процесс, они, действительно, могут понести ответственность, если действовали не в интересах Украины", – резюмировал спикер.

Как сообщали новости "Сегодня", СНБО поручил Службе безопасности расследовать обстоятельства голосования в Раде в 2010 году за Харьковские соглашения – политиков подозревают в госизмене. Как рассказывал секретарь СНБО Алексей Данилов, после заседания у президента, депутаты начали открещиваться от голосования.

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Верховная Рада депутаты харьковские соглашения Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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