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Депутаты хотят законодательно запретить подачу воды в Крым

29 апреля, 21:03

Виталий Семченко Виталий Семченко

В случае принятия закона, поставки воды будут запрещены законом до деоккупации полуострова

Народные депутаты предлагают закрепить в законодательстве запрет на поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым до деоккупации полуострова.

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Соответствующий законопроект № 5419 зарегистрирован в Верховной Раде.

Документ предполагает изменение в законы о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины.

"Осуществление поставок воды по Северо-Крымскому каналу к территории СЭЗ "Крым" и любой другой забор воды из водных объектов Украины для дальнейшей поставки на территорию СЭЗ "Крым" запрещаются до момента окончания режима временной оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", – сказано в предлагаемой норме.

В тренде
Депутаты хотят законодательно запретить подачу воды в Крым

Как сообщалось ранее, Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики, и его будут использовать только для орошения и обеспечения водой аграриев на юге Украины.

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Кроме того, профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии Евгений Хлобыстов заявил, что после того, как еще в 2017 году Украина перекрыла воду в оккупированный Крым, восстановить водоснабжение по Северо-Крымскому каналу невозможно, ведь его инфраструктура в плачевном состоянии.

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