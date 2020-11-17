Депутаты через КСУ хотят отменить карантин выходного дня

В Конституционный суд поступило представление от ряда нардепов

После того, как Верховная Рада не поддержала отмену карантина выходного дня, 45 народных депутатов обратились в Конституционный суд и рассчитывают, что он отменит решение правительства.

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Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

По его словам, депутаты обратились в Конституционный суд для проверки постановления Кабинета министров о карантине выходного дня на конституционность.

"45 депутатов обращаются в Конституционный суд с требованием отменить "геноцид имени Шмыгаля" под названием "карантин выходного дня", – написал Дубинский.

Также он опубликовал список нардепов, которые подписались под этим конституционным представлением. Отметим, что для такого обращения в КСУ вполне достаточно 45 депутатов, что предусмотрено ст. 52 закона "О Конституционном суде".

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада на сегодняшнем заседании не поддержала отмену карантина выходного дня. Депутаты провалили голосование за соответствующий проект постановления. Однако Рада смогла принять решение, согласно которому украинцев заранее будут информировать о карантине.

Напомним, сегодня в парламенте заслушали премьер-министра. Денис Шмыгаль заявлял, что если не остановим рост эпидемии – будет полный локдаун. По его словам, карантин выходного дня должен помочь избежать этого, но если не справится – будут жесткие ограничения.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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