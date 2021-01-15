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Депутатов станет меньше? В Раде оценили вероятность сокращения до 300

15 января, 12:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Законопроект Зеленского предлагает еще и обязать депутатов владеть украинским языком

Правовой комитет Верховной Рады поддержал законопроект №1017 о сокращении количества депутатов в парламенте и предлагает принять его в целом. А вот глава фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что в парламенте не наберется достаточно голосов для принятия закона.

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Об этом он написал в Telegram.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Документ предполагает:

  • уменьшение состава Рады до 300 депутатов (сейчас – 450, если считать с оккупированными территориями);
  • введение обязательного владения государственным языком;
  • закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

Однако в Раде не видят перспектив президентского законопроекта.

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"В такой редакции необходимых 300 голосов для голосования за него нет и не будет. Ни в коалиции, ни в оппозиции", – заявил Ярослав Железняк.

Отметим, накануне мы писали о том, что "Слуга народа" теряет силу в Раде, поскольку на сегодняшний день у монобольшинства не набирается даже обычного минимума в 226 голосов для принятия законов, не говоря уже о конституционных 300.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов еще в феврале, едва преодолев необходимый минимум в 226 голосов. После этого Конституционный суд тоже дал позитивное заключение документу, признав его конституционным. Читайте об этом подробней в нашем материале, получится ли уменьшить число депутатов до 300.

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Верховная Рада депутаты Ярослав Железняк

Источник: Сегодня

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