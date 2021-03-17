Українська
$ 27,65
32,96
  1. Новости политики

Депутат Рады второй раз заразилась коронавирусом

17 марта, 14:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Из-за Анны Скороход депутаты даже просили закрыть Раду на карантин

Народный депутат Анна Скороход спустя почти год снова заразилась коронавирусом. Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Реклама

"Депутат группы "За майбутнє" (бывшая "Слуга народа") Анна Скороход заболела коронавирусом второй раз", – написал он.

Фото: facebook.com/A.Skorokhod

Отметим, что сегодня депутаты даже просили закрыть Раду на карантин из-за того, что 16 марта в сессионном зале находился коронавирусный нардеп. Судя по всему, речь именно о Скороход.

В тренде
"На**й сходи": Дубинский и замглавы Офиса президента повздорили в Instagram

Напомним, первый раз Скороход подхватила "корону" год назад – об этом стало известно 28 марта 2020 года. По ее словам, в первый день болезни у нее была температура 38, ломота в теле и очень болела голова. Нардеп решила провериться и поехала в поликлинику. Но учитывая проблемы с тестами в начале эпидемии, у нее возникли там проблемы. Скороход рассказала, как добилась теста на COVID-19.

Но на этом беды не закончились. Спустя неделю у грудного ребенка Анны Скороход подтвердили коронавирус. Также она рассказала, что на 15-й день болезни ее состояние не улучшилось.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада депутаты коронавирус Анна Скороход COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что произошло 15 марта? Три события,
Что произошло 15 марта? Три события, "изменивших" УкраинуВласть
Второй слив по Медведчуку: обсуждают контрабанду и Петра Порошенко
Второй слив по Медведчуку: обсуждают контрабанду и Петра ПорошенкоУкраина
Мама больше не любит скорость? За сколько Дубинский продает свой
Мама больше не любит скорость? За сколько Дубинский продает свой "зеленый" MercedesВласть
Россия пытается выбить вакцину AstraZeneca с европейского рынка – Ткаченко
Россия пытается выбить вакцину AstraZeneca с европейского рынка – ТкаченкоВласть
Переговоры по Донбассу сорвала террористка: что произошло на заседании ТКГ
Переговоры по Донбассу сорвала террористка: что произошло на заседании ТКГВласть
СМИ выложили новый разговор Медведчука и Суркова: Шестерок не даем – уважаемые люди
СМИ выложили новый разговор Медведчука и Суркова: Шестерок не даем – уважаемые людиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять