Депутат Рады второй раз заразилась коронавирусом

Народный депутат Анна Скороход спустя почти год снова заразилась коронавирусом. Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

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"Депутат группы "За майбутнє" (бывшая "Слуга народа") Анна Скороход заболела коронавирусом второй раз", – написал он.

Фото: facebook.com/A.Skorokhod

Отметим, что сегодня депутаты даже просили закрыть Раду на карантин из-за того, что 16 марта в сессионном зале находился коронавирусный нардеп. Судя по всему, речь именно о Скороход.

Напомним, первый раз Скороход подхватила "корону" год назад – об этом стало известно 28 марта 2020 года. По ее словам, в первый день болезни у нее была температура 38, ломота в теле и очень болела голова. Нардеп решила провериться и поехала в поликлинику. Но учитывая проблемы с тестами в начале эпидемии, у нее возникли там проблемы. Скороход рассказала, как добилась теста на COVID-19.

Но на этом беды не закончились. Спустя неделю у грудного ребенка Анны Скороход подтвердили коронавирус. Также она рассказала, что на 15-й день болезни ее состояние не улучшилось.

Видео: Сегодня

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