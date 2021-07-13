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Бывший "слуга народа" назвал Россию братской и похвалил Путина за статью об Украине

13 июля 2021 8:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Украинский чиновник считает, что стране якобы нужно менять политический курс

Евгений Шевченко и Владимир Путин. Коллаж "Сегодня"

Евгений Шевченко и Владимир Путин. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Евгений Шевченко, которого исключили из фракции "Слуга народа", заявил, что прочитал статью Путина и она ему понравилась. По его словам, это "очень сильная смысловая статья со стороны Кремля".

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Такую позицию депутат выразил в своем Telegram-канале.

"Выделены основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Беларуси. Есть и видение будущего. Пока это видится, как углубление конфликта, вплоть до военной фазы, если продолжится здесь внешнее управление и антирусская идеология", – написал он.

Шевченко утверждает, якобы Украине нужно освободиться от"диктатуры запада" и "без изменения политического курса нам не обойтись". Также нардеп назвал Украину, Россию и Беларусь "братскими народами".

"С 2004 года украинские политики повернули нашу страну против русских, а последнее время и против белорусов, не спросив этого у собственного украинского народа. (…) Украине пора просыпаться от этого пьяного угара", - добавил он.

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Напомним, ранее Шевченко оскандалился и поздравил непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости.

Также депутат заявил, что будет собирать вокруг себя силовой блок из бывших "беркутовцев".

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