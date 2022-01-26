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Вот это ошибся! Депутат от ОПЗЖ оскандалился из-за Крыма (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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26 января, 14:40
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В СБУ прокомментировали высказывание депутата Штеймана
Денис Штейман. Фото: коллаж "Сегодня"
Денис Штейман. Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат Изюмского городского совета в Харьковской области от "Оппозиционной платформы – За життя" Денис Штейман заявил, что временно оккупированный Крым принадлежит тому, чей флаг там висит.

Соответствующее видео опубликовали в местном Telegram-канале Труха Харьков.

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На видео у депутата спрашивают: "Депутат, Штейман, а чей Крым, скажите мне, пожалуйста?", в ответ тот говорит: "Чей там флаг висит, того и Крым".

Спустя несколько часов в Сети появилось видео с опровержением от Штеймана. Он заявил, что его коллеги сделали провокацию, подрезали ролик и выложили лишь его отдельные части.

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Депутат также заявил, что на территории полуострова висит российский оккупационный флаг, а он сам всегда считал, что Крым является украинским. По его словам, это его четкая позиция, которую он не меняет.

Что говорят в СБУ?

Изданию Объектив в СБУ в Харьковской области прокомментировали инцидент.

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"Появилось второе видео Штеймана, где он отказывается от своих слов. Если будет обращение и будет предоставлена доказательная база – что в действиях лица есть состав преступления и он подпадает под санкции статей, относящийся к нашей компетенции, – с нашей стороны будет реакция немедленная", – говорится в сообщении.

Чем еще отличился Штейман?

Депутат Штейман неоднократно попадал в различные скандалы. Так, полиция Харьковской области 31 августа 2021 года объявила ему о подозрении в препятствовании журналистской деятельности. Инцидент произошел 24 февраля во время сессии Изюмского городского совета. Депутат выхватил из рук директора "Радио Изюм" Ольги Говтвы мобильный телефон, с помощью которого она снимала сессию, и бросил его на стол.

Также он пытался сорвать сессию горсовета – кричал на чиновников в громкоговоритель. Спустя несколько минут криков к чиновнику подошли полицейские и остановили его.

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