Деоккупация Донбасса: почему "азербайджанский" и "хорватский" сценарии не подходят

Военный сценарий решения вопроса ОРДЛО может иметь опасные последствия для Украины

У Киева есть планы возвращения временно оккупированных территорий Донбасса, среди них – и детально проработанная военная операции по деоккупации ОРДЛО. Но такой план может быть применен только в очень специфических условиях.

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Об этом посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг. Александр Левченко пишет на сайте "Сегодня".

По его мнению, Киев не сможет использовать "хорватский" и "азербайджанский" сценарий освобождения оккупированных Россией территорий на Донбассе.

Украина может создать критическое преимущество в живой силе и военной технике, проведя в стране мобилизацию и передислоцировав все боевые бригады на Донбасс. Однако незаметно провести мобилизацию и передислокацию невозможно, а значит Москва сразу же отреагирует, обвинив Украину перед мировым сообществом в грубом нарушении Минских соглашений.

"Далее она попытается лишить нас международной поддержки и попробует нанести серьезные потери нашим ВСУ новейшим оружием. Кроме того, Донбасс, в отличие от территорий Хорватии, которые отвоевывались военным путем, и Нагорного Карабаха, прямо граничит с РФ, поэтому реакция Кремля будет мгновенной", – пишет украинский дипломат.

Он считает, что украинской стороне нужно быть готовой к военной операции в любой момент.

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"Однако приказ о ее проведении должен будет отдаваться только при благоприятной международной обстановке и в случае возникновения глубокого кризиса в самой РФ, чего сейчас на горизонте и близко не видно. Поэтому в наших условиях призыв к освобождению Донбасса по "азербайджанскому" или "хорватскому" военным сценариям – является фактическим призывом к широкомасштабной войне с РФ, которая может иметь опасные последствия для Украины", – подчеркнул Александр Левченко.

Он добавил, что проводимая Загребом против Республики Сербская Краина военно-стратегическая операция "Гроза" проходила на территориях, которые находились в далеко от хорватско-сербской границы, тогда как театр военных действий на Донбассе граничит с территорией России.

Напомним, хорватский премьер Андрей Пленкович заявил, что опыт Хорватии по деоккупации территорий может быть полезен для Украины в отношении Донбасса.

Также сообщалось, что Азербайджан ведет боевые действия в Нагорном Карабахе для освобождения провинции от армянской оккупации и восстановления территориальной целостности государства.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Нужен ли Украине военный сценарий деоккупации?"

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