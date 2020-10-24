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"День тишины" в Киеве: сотни протоколов и уголовных производств

24 октября, 18:44

Сегодня полиция зарегистрировала сотни случаев нарушений избирательного законодательства

Несмотря на задекларированный правопорядок, столичная полиция открыла 79 уголовных производств и составила 240 протоколов о нарушениях избирательного законодательства.

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"До 15:30 полиция зафиксировала 37 вызовов о нарушении избирательного законодательства в "день тишины", — отметил генерал полиции Андрей Крищенко.
За проведение незаконной агитации на одного правонарушителя составили административный протокол.


Почти 4500 правоохранителей будут круглосуточно охранять 1105 участковых избирательных комиссий, а также ТИК (территориальные избирательные комиссии). Публичную же безопасность и правопорядок взялись гарантировать почти 8000 работников структурных подразделений столичной полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины, курсантов Национальной академии внутренних дел, ДСНС, а также 150 представителей КП "Муниципальная стража".

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Напомним, предвыборная агитация запрещена с 24-х часов последней пятницы накануне голосования. Полиция призывает соблюдать избирательное законодательство, а в случае выявления нарушений — немедленно информировать правоохранителей.


Ранее мы писали, что в социальной сети появилась публикация о том, что в Мариуполе более 200 000 избирательных бюллетеней недействительны. Кроме того, минувшей ночью на улицах Ровно патрульная полиция задержала 56 киевлян. Приезжие распространяли листовки с информацией, которая компрометирует одного из кандидатов в мэры Ровно.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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