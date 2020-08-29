День памяти защитников: Зеленский, Шмыгаль и другие чиновники почитают погибших бойцов

Сегодня, 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак и другие топ-чиновники принимают участие в траурных мероприятиях.

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Церемония проходит перед Генштабом ЗСУ. Сначала память бойцов почтили минутой молчания, после чего каждого погибшего вспоминают по имени – в честь каждого звучит залп орудий и колокольный звон.

Как известно, День памяти погибших защитников Украины был утвержден президентом Владимиром Зеленским в прошлом году. Датой было выбрано 29 августа, потому что именно в этот день в 2014 году в Иловайском котле погибло наибольшее количество бойцов.

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