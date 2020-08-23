День флага Украины: Шмыгаль и Разумков рассказали, что это значит для украинцев

Шмыгаль был на церемонии вместе с Зеленским, а Разумков - с депутатами и министрами под Радой

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который принимал участие в церемонии поднятия Государственного флага, поздравил украинцев с праздником.

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Об этом он написал в Facebook.

По его словам, сине-желтый флаг для украинцев – это символ единства, выдержки и несокрушимого духа.

"Это символ любви к нашей земле и символ гордости за свою страну. Для каждого из нас украинский флаг имеет свое особое значение. Он ведет нас к новым достижениям и свершениям. Убежден, что это приведет нас к победе. Поздравляю всех с праздником", – написал глава правительства.

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В свою очередь глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, его заместители, главы парламентских комитетов и члены Кабинета министров принял участие в церемонии поднятия флага возле здания парламента.

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"Каждое государство имеет символы, которые помогали ему двигаться вперед, символизировали государственность и поддерживали на пути к независимости. И Украина также их имеет. Две сине-желтые полосы нашего флага всегда напоминали, что Украина – мирное государство, ведь они символизируют главные вещи для любого человека мирное голубое небо и плодородные, богатые талантливыми людьми, земли. Именно с ним в руках наши военные защищают на фронте территориальную целостность и суверенитет Украины, а пограничники охраняют наши границы. Но я уверен, что вместе мы сможем побороть все те вызовы, которые сегодня стоят перед нами, и украинский флаг снова будет символизировать мир, достижения и благополучие в нашей успешной и процветающей стране", – сказал Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", украинцев с Днем флага сегодня уже поздравлял президент Владимир Зеленский. Он напомнил, как 24 августа 1991 года сине-желтый флаг внесли в украинский парламент; как украинский флаг победно поднимали на Олимпийских играх; как на орбите нашей планеты, на высоте в 300 километров, украинский флаг развернул в космосе космонавт Леонид Каденюк.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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