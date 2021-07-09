Дело вагнеровцев: Порошенко зовут в Раду, а Зеленского точно не будет

Пятый президент потребовал, чтобы и действующего главу государства вызвали – в Раде отреагировали на такое условие

Порошенко и Зеленский не пересекутся в Раде. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Временная следственная комиссия по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины взялась за срыв спецоперации по "вагнеровцам". На ее заседание хотят вызвать пятого президента Петра Порошенко, а вот действующий глава государства туда не придет – его не имеют права вызвать.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

На ВСК зовут Порошенко

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Глава Комиссии нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что члены ВСК приняли решение пригласить на заседание Порошенко.

"У нас была дискуссия, как оформить приглашение (оно как раз дорабатывается) – указать открытый или закрытый формат заседания, или чтобы он (Порошенко) сам выбирал. Члены ВСК решили выбрать закрытый, чтобы избежать политизации процесса. Хотя приглашение еще готовится, Порошенко уже публично поставил условие: придет, если будет рассматриваться вопрос "вагнеровцев". Его требование включить это дело в повестку дня комиссии, его как раз по нему и приглашают… Рассмотрение происходит хронологически и обязательно дойдет до этапа возможного срыва операции, но сначала нам надо установить, такая операция вообще имела ли место, когда и при каких условиях", – сказала она.

Зеленский туда не придет

Также Порошенко требует вызвать туда Зеленского, но, как оказалось, – это невозможно,

"Порошенко заявил, что придет, если на комиссии даст показания и Зеленский. Согласно действующему законодательству, мы не имеем права вызывать президента. Он является неприкосновенным лицом. Здесь дело не в фамилиях. Если бы президентом сейчас был Петр Алексеевич, мы тоже не могли бы его вызвать на ВСК. Простите, это же не "стадион, так стадион", не дебаты", – подчеркнула Безуглая.

Что хотят услышать на ВСК

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От Порошенко хотят услышать, действительно ли он инициировал спецоперацию по "вагнеровцам".

"Надо начать с 2018 года. Далее мы уже будем идти по хронологии. Заслушаем и Василия Бурбу (экс-главу ГУР. – Ред.), если он согласится, и тому подобное. Как двигаться вперед, если не получить ответ на вопрос, а была ли такая операция? При всем уважении, информация в СМИ – это не подтверждение. Должны быть соответствующие документы или заявление под протокол одного из высших должностных лиц, которое было уполномочено принимать решения и несло за это ответственность", – добавила депутат.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер", которую якобы планировали украинские спецслужбы.