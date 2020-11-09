Дело Омеляна передали в суд: в чем обвиняют экс-министра

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по делу экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в нанесении ущерба госбюджету страны на 30 миллионов гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба САП.

Следствие установило, что в 2017 году Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.

"В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203,5 млн получено 173,1 млн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", – заявили в САП.

Омеляну вменяют ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса (Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах"). Теперь его дело направлено в Антикоррупционный суд.

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Как сообщали новости "Сегодня", в июне Омеляну по этому делу сообщили о подозрении. Сам экс-министр заявлял, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро- и грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг. рост более чем на 20% и растет до сих пор, несмотря на кризис. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, ранее экс-чиновник уже был замешан в одном уголовном производстве, которое дошло до суда. 13 сентября 2018 года НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Следствие установило, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждено доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4,23 млн грн.

Сам Омелян заявлял, что инкриминируемые Национальным антикоррупционным бюро подозрения о незаконном обогащении не являются серьезным преступлением. В итоге в апреле 2019 года суд закрыл дело Омеляна по обвинению в незаконном обогащении.

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