Дело об убийстве: юрист объяснил, почему Черновол не арестовали

Сейчас обвиняемая на свободе, но под личным обязательством

После вручения экс-нардепу Татьяне Черновол обвинительного акта ей снова могут избрать меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщила ее адвокат Ирина Кузина.

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По словам юриста, нынешняя мера пресечения для Черновол – в виде личного обязательства – действует до конца января.

"Но она может быть избрана заново. Этот вопрос будет решаться", – сообщила Кузина.

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В свою очередь другой юрист, специализирующийся на уголовном праве, Александр Плахотнюк, разъяснил, почему суд принимал решение не отправлять за решетку Черновол, подозреваемую в убийстве.

"Все до банальности просто. Это не суды такие плохие. Если суд такое сделал, тем более по такому громкому делу, то это означает, что он руководствуется тем, насколько обоснованно подозрение. Но суд не может написать, что подозрение необоснованно – иначе пришлось бы закрывать дело. Все потому, что такие были представлены доказательства. Независимо от качества работы следствия, невозможно будет доказать формулировку, что был умысел убить конкретного человека. Вот и все. Понимая это, суд и выносит такие решения", – рассказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 10 апреля следователи ГБР пришли к Черновол домой с обысками. Речь идет об уголовном производстве в связи с событиями 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса "Партии регионов" и в здании погиб мужчина. При этом во время следственных действий у Черновол дома нашли пистолет, автомат и нож. Она утверждала, что это наградное оружие и оно, в принципе, и оружием не считается. Обыски и дело против нее прокомментировала сама Черновол.

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В результате ей сообщили о подозрении в убийстве. 24 апреля суд изменил меру пресечения подозреваемой с круглосуточного на ночной домашний арест, а в сентябре – на личное обязательство.

Видео: Сегодня

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