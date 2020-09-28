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Обвиняемый в деле MH17 россиянин неожиданно захотел выступить в суде

28 сентября, 14:38

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Полковник Пулатов был на месте крушения малайзийского авиалайнера и видел обломки

Российский полковник Олег Пулатов, обвиняемый по делу о сбитом на Донбассе Boeing 777, впервые встретился со своими нидерландскими защитниками и подтвердил, что воевал на востоке Украины. Он изъявил желание лично обратиться к суду, вопреки советам своих юристов.

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Об этом рассказали адвокаты на заседании суда, который проходит в Нидерландах, сообщает Радио Свобода.

По словам защиты, Пулатов в момент катастрофы Boeing воевал в составе вооруженных отрядов поддерживаемых Россией боевиков т.н. "ДНР", однако отрицает свою причастность к гибели самолета: "Наш клиент заявляет, что не имеет отношения к поставке, перевозке, охране "Бука" или сбитию MH17. Он не знает, как был сбит MH17, но сам он никакого "Бука" не видел и ни он, ни его подчиненные не контактировали с "Буком".

В то же время обвиняемый подтвердил, что "видел последствия, видел обломки" сбитого Boeing, сообщает ТАСС.

Защита подтвердила, что на записях радиоперехвата переговоров боевиков звучит голос Пулатова, однако утверждает, что записи нельзя однозначно интерпретировать, и вину подзащитного они не доказывают. По словам адвокатов, Пулатов хочет обратиться в суд лично, но защита отговаривала его от такого шага по соображениям безопасности.

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Как известно, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на Донбассе из российской зенитно-ракетной установки "Бук" 17 июля 2014 года. Судебный процесс по этому делу начался в Нидерландах.

Подозреваемых в деле четверо: три гражданина России – бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Подробности в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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