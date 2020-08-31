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Дело Маркива: Аваков уличил итальянских следователей в непрофессионализме

31 августа, 15:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Следствие не было проведено в полном объеме, говорит министр

Следствие по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы якобы за убийство итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, было проведено не в полном объеме, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН.

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"Представители итальянских правоохранительных органов ни разу не приезжали в Украину и не были на месте гибели итальянского гражданина. Таким образом следствие не было проведено в полном объеме", – сказал Аваков.

Напомним, ранее глава МВД Украины назвал приговор Маркиву "несправедливым и позорным решением итальянского суда". "Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелли. Он стал жертвой России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе", – заявил глава МВД.

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Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку. В то же время от Украины требовали несколько миллионов евро компенсации. В суде выступали адвокаты семьи погибшего и журналистских организаций.

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следствие Арсен Аваков Андреа Роккелли Виталий Маркив

Источник: Сегодня

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