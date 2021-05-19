Дело Чауса – почему экс-судью дважды похитили и чем он опасен для Порошенко

Бывший киевский судья Николай Чаус, которого в марте текущего года похитили и вывезли из Молдовы, внезапно объявился, показав себя общественности. В своем Telegram-канале Чаус опубликовал видео, в котором рассказал, что его действительно похитили, но не сейчас, а еще в 2016 году.

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"Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден потребовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности", – говорится в подписи к ролику.

Он также добавил, что находится в полной безопасности и с ним все хорошо. "Мои конечности на месте и челюсть без видимых повреждений. В настоящее время не могу сообщить о своем месте нахождения, так как многие пытаются спекулировать на моем якобы похищении. Кому это выгодно? Можно только догадываться", – отметил экс-судья.

По словам Чауса, люди, которые его похитили в 2016 году, постоянно запугивали расправой, заставляя находиться вне дома. "Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать этой тюрьмы и верной смерти", – подытожил он, добавив, что в ближайшее время намерен появиться в Украине и дать ответы на все вопросы, которые интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР.

Кто такой Чаус и при чем тут Порошенко

В 2016 году судью Днепровского суда Киева Николая Чауса задержали на взятке в 150 тысяч долларов, которые он закопал у себя на огороде в трехлитровых банках. Деньги судья якобы получил за назначение условного срока для женщины, обвиняемой в торговле наркотиками. Пока шло следствие, судья исчез из Украины и позже объявился в Молдове.

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По словам экс-нардепа Александра Онищенко, Чауса тайно вывезли из Украины "смотрящий" за судебной системой Александр Грановский, а также сотрудники службы безопасности президента и ГУР по приказу Петра Порошенко. По некоторым данным, Чаус проживал у бизнес-партнера Порошенко – молдавского олигарха Влада Плахотнюка.

Чаус слишком много знает

Как рассказал "Сегодня" глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, версия об организации вывоза из Украины Чауса Петром Порошенко выглядит вполне правдоподобной, так как Чауса называли "карманным судьей" пятого президента Украины и главным фальсификаторов судебных дел в стране. Соответственно он "слишком много знает" и может стать важным свидетелем против экс-гаранта.

"Чаус слишком много знает о делах Порошенко. Других лиц, заинтересованных в его исчезновении, не было. Любопытно, что Порошенко никак не комментировал эти слухи", – говорит "Сегодня" Фесенко.

Попытки экстрадиции и новое похищение

С 2016 года судья Чаус находится в международном розыске. В то же время в Молдове начались судебные заседания о его экстрадиции. Чаус просил политического убежища у президента Игоря Додона, обращался с этим же вопросом в Верховный суд, но везде получил отказ. В марте 2021 года возобновились судебные слушания по экстрадиции Чауса в Украину, а 3 апреля стало известно, что экс-судью похитили в Кишиневе.

МВД Молдовы обвинило в похищении граждан Украины. Сначала эксперты предполагали, что Чауса могли похитить люди Порошенко и Грановского, чтобы не допустить его выдачи в Украину. Однако позже появились данные, что к исчезновению экс-судьи причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Журналисты опубликовали их имена и фотографии паспортов, по которым группа прибыла в Молдову. Одного из похитителей власти Молдовы недавно задержали. Также правоохранители установили, что Чауса могли вывезти на машине с украинскими дипломатическими номерами.

Оппозиция в Молдове сразу же начала критиковать президента Майю Санду, подозревая, что операция была согласована между ней и президентом Украины Зеленским. В свою очередь представители Украины отрицали свое участие и называли скандал "российской провокацией".

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По данным СМИ, Николай Чаус уже находится в Украине. Его похитили сотрудники ГУР и удерживают на одном из объектов разведки. Также журналисты сообщают, что во время похищения судью сильно избили и поэтому он записал свое первое видео спустя лишь месяц после исчезновения и демонстративно заявил, что цел и невредим.

Сделка с властью

Можно предположить, что бывший судья дал согласие сотрудничать с украинской властью, а также давать показания против Порошенко, и выпустил подобное обращение под контролем тех, кто его похищал.

Об этом же сообщает адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец на своей странице в Facebook. Юрист предполагает, что видеообращение экс-судьи было записано под давлением.

"Появление такого видеообращения значит, что Чаус не на свободе. Его контролируют некие лица, и, вероятнее всего, история с причастностью к его похищению из Молдовы украинскими спецслужбами подтверждается. Во-первых, видно, что Чаус читает свое обращение по бумажке. Если человек говорит от себя, он будет заикаться, проявлять какую-то мимику. А здесь Чаус сидит ровно и просто зачитывает текст", – отмечает Кравец.

Он также добавил, что попытка Чауса доказать, что из Молдовы его никто не похищал, выглядит неубедительно. "По моему мнению, Чаус в Украине, и под контролем спецслужб. О чем говорит сам факт появления этого видеообращения", – резюмирует Кравец.

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Политолог Владимир Фесенко не исключает вероятности того, что Чауса из Молдовы вывезли люди, имеющие отношение к украинским спецслужбам.

"Странно, что таким образом. Похищение или имитация похищения. И это в то время, когда уже практически договорились о правовой экстрадиции из Молдовы", – говорит он.

Как отмечает эксперт, у украинских спецслужб все чаще проявляется склонность к эстравагантным операциям в стиле Джеймса Бонда. "Постоянные слежки, прослушки, внедрения спецагентов. Ян Флеминг позавидовал бы", – говорит Фесенко.

Чем опасен Чаус для Порошенко?

В то же время Фесенко предполагает, что спецслужбы могли пойти на такой шаг ради безопасности бывшего судьи и будущего ценного свидетеля. "Если Чаус заговорит, Порошенко ждут юридические последствия", – объясняет политолог.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен, что, если Чаус даст показания, Порошенко могут обвинить в коррупции.

"В свое время Чаус принимал судебные решения в пользу Порошенко по разделу энергетических компаний, которые отбирали у Рината Ахметова. Эти решения нашли у него на столе во время обыска. Чаус был карманным судьей Порошенко и очень много знает о его экономических махинациях. Именно этим он и опасен для экс-президента. Думаю, ценного свидетеля экстренно вывели из Молдовы, опасаясь за его жизнь", – говорит "Сегодня" Бортник.

Также бывшим президентом может заинтересоваться НАБУ из-за вывоза из страны фигуранта дела, которым занималось Бюро. Об этом "Сегодня" говорит политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Известно, что Чауса, на которого НАБУ завело дело, в 2016 году выкрали по приказу Порошенко и спрятали в Молдове. Если бы тогда Чаус раскололся, был бы скандал и, возможно, досрочные выборы президента. Сейчас, как минимум, Порошенко грозит ответственность за укрывательство свидетеля. А если Чаус заговорит, то могут появиться и другие статьи уголовного кодекса", – говорит Карасев.

Напомним, 3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск.

В свою очередь в СБУ заметили похищение Чауса и открыли дело.