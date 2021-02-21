Дела Burisma и ПриватБанка, новый закон для НАБУ. Главные заявления Венедиктовой из интервью Reuters

Генеральный прокурор рассказала о том, как продвигаются

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что Украине не будет пересматривать результаты расследования по "делу Burisma".

Реклама

Об этом она рассказала в интервью агентству Reuters. Сайт "Сегодня" собрал главные заявления генпрокурора.

Украинская прокуратура за последние годы изучила действия компании Burisma, в совете которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер.

"Все, что могла сделать прокуратура, она сделала", – заявила Венедиктова и отметила, что не видит "необходимости возвращаться к этим делам".

Читайте также: "Украинские связи": республиканцы хотят инициировать импичмент Байдена

В тренде США поддержали санкции против Медведчука и Марченко

Власти США не обращались к Офису генпрокурора с тех пор, как Джо Байден пришел к власти.

Венедиктова выразила надежду, что судебные дела, связанные с ПриватБанком, будут завершены до конца года.

Независимость НАБУ не была подорвана после того, как правительство разработало новый закон о статусе НАБУ. По словам Венедиктовой, НАБУ сейчас "является независимым органом и в будущем будет независимым".

Как сообщалось, Конституционный суд признал несоответствующими Конституции отдельные положения закона о НАБУ по наделению президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности председателя ведомства, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения аудита эффективности деятельности НАБУ.

Реклама

Напомним, на днях Ирина Венедиктова также отчиталась в Верховной Раде перед депутатами. В частности, Венедиктова рассказала о "делах Майдана". Подробности – в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама