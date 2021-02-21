Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости политики

Дела Burisma и ПриватБанка, новый закон для НАБУ. Главные заявления Венедиктовой из интервью Reuters

21 февраля, 13:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Генеральный прокурор рассказала о том, как продвигаются

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что Украине не будет пересматривать результаты расследования по "делу Burisma".

Реклама

Об этом она рассказала в интервью агентству Reuters. Сайт "Сегодня" собрал главные заявления генпрокурора.

  • Украинская прокуратура за последние годы изучила действия компании Burisma, в совете которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер.

"Все, что могла сделать прокуратура, она сделала", – заявила Венедиктова и отметила, что не видит "необходимости возвращаться к этим делам".

Читайте также: "Украинские связи": республиканцы хотят инициировать импичмент Байдена

В тренде
США поддержали санкции против Медведчука и Марченко
  • Власти США не обращались к Офису генпрокурора с тех пор, как Джо Байден пришел к власти.
  • Венедиктова выразила надежду, что судебные дела, связанные с ПриватБанком, будут завершены до конца года.
  • Независимость НАБУ не была подорвана после того, как правительство разработало новый закон о статусе НАБУ. По словам Венедиктовой, НАБУ сейчас "является независимым органом и в будущем будет независимым".

Как сообщалось, Конституционный суд признал несоответствующими Конституции отдельные положения закона о НАБУ по наделению президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности председателя ведомства, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения аудита эффективности деятельности НАБУ.

Реклама

Напомним, на днях Ирина Венедиктова также отчиталась в Верховной Раде перед депутатами. В частности, Венедиктова рассказала о "делах Майдана". Подробности – в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

интервью прокуратура генпрокурор НАБУ Burisma Ирина Венедиктова
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина ввела санкции против Медведчука и его жены: полный список
Украина ввела санкции против Медведчука и его жены: полный списокВласть
Порошенко призвал закрыть телеканал
Порошенко призвал закрыть телеканал "НАШ"Власть
Сын депутата от
Сын депутата от "Слуги народа" гонял по Киеву на скорости 140 км/ч (видео)Власть
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука тревожным заявлением по Донбассу
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука тревожным заявлением по ДонбассуРоссия
Зеленский провел экстренное заседание СНБО: о чем шла речь
Зеленский провел экстренное заседание СНБО: о чем шла речьВласть
Оксана Марченко объявила о мести за санкции и пошла в политику
Оксана Марченко объявила о мести за санкции и пошла в политикуВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять