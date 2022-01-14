"Деду совсем плохо": у Путина начались серьезные проблемы с памятью – видео

Президент России Владимир Путин в очередной раз не смог правильно произнести имя главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Подобный инцидент происходит уже в третий раз. Об этом в Twitter написал сети блогер Рустем Адагамов и опубликовал видео очередного ляпа.
Путин никак не запомнит имя Токаева
На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсуждался вывод войск ОДКБ из Казахстана, хозяин Кремля произнес имя президента Казахстана как Ксажим Скемильевич вместо Касым-Жомарт.
Обращаясь к Шойгу Путин отметил, что миротворцы сыграли "очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане". При этом он отметил, что такую оценку дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, однако произнести имя и отчество казахстанского коллеги глава в очередной раз не смог.
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"Это оценка самого президента Казахстана Ксм-Жм Кемельевича Токаева", — произнес Путин.
, . – . – . , ! pic.twitter.com/v5KXMD5Czl— (@adagamov) January 13, 2022
Примечательно, что фрагмент с оговоркой вырезали из эфиров федеральных каналов.
На днях от него уже "пострадал" Токаев
На онлайн-заседании лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности выступая в прямом эфире, президента РФ Владимир Путин не смог правильно назвать имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Путин доводит Сеть до слез
Под постом блогера пользователи начали оставлять комментарии к видео и высмеяли Путина за его оговорку.
"Напишите уже ему на бумажке кто-то прописными буквами имени президента Казахстана. Песков, ау!", – написал Адагамов.
Также публикацию прокомментировал Михаил Хородковский. Он посоветовал не смеяться над другими европейскими лидерами, а начать с себя.
"Путин не смог запомнить имя президента Казахстана. Вместо Касым-Жомарта он поддержал некоего "Кемела Жомартовича". Как там пропаганда? Ещё смеётся над Байденом и его "деменцией"?", – написал он.
Один пользователь предположил, что Путин таким образом демонстрирует неуважение к казахскому лидеру.
"У Путина есть уже готовый шаблон; Эй ты! Чё ты там хрюкнул?!", – прокомментировал он ляп президента РФ.
Кто-то предположил, что российский лидер теряет навыки.
"Чекист теряет хватку", – говорится в комментарии к посту.
Еще один пользователь указал на то, что президент РФ относится пренебрежительно к казахскому лидеру.
"Это месседж: "мне плевать как тебя зовут", – написал он.
Пользователи микроблога допустили, что у хозяина Кремля проблемы со здоровьем и он все начал забывать.
"А не старческий ли маразм... или господин Альцгеймер прокрадывается?"
"Путин никак не может запомнить имя президента Казахстана и уже второй раз произносит невнятный набор букв. Дед совсем плох", – говорится в комментарии.
Кто-то сравнил его с Леонидом Ильичом Брежневым.
"Кемел Жомартович уже стал Ксажым Скемильевичем. До "сиськимасиськи" дорогого Леонида Ильича остался последний шаг. Заберите у него кнопку!", – написал пользователь микроблога.
Конфузы хозяина Кремля
- Путин уже не в первый раз забывает имя Токаева. В частности, на пресс-конференции в декабре 2021 года он назвал его просто "новым президентом" Казахстана. Хотя Токаев возглавил республику в 2019 году.
- В октябре 2020 года Путин во время официального визита в Сочи тогдашнего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова назвал его Шариманом.
- В 2019 году Путин подошел к урне, чтобы вбросить свой бюллетень, но с первого раза у него ничего не получилось. Урна "выплюнула" бюллетень обратно, а механический голос сказал: "Бюллетень неустановленной формы".
- В декабре в ходе пресс-конференции глава РФ просто не назвал имя президента Казахстана, но вспомнил имя и фамилию его предшественника Нурсултана Назарбаева.