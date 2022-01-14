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"Деду совсем плохо": у Путина начались серьезные проблемы с памятью – видео

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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14 января, 17:36
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Путин произнес имя президента Казахстана как Ксажим Скемильевич вместо Касым-Жомарт
Путин "не осилил" имя своего казахстанского коллеги
Путин "не осилил" имя своего казахстанского коллеги / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин в очередной раз не смог правильно произнести имя главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Подобный инцидент происходит уже в третий раз. Об этом в Twitter написал сети блогер Рустем Адагамов и опубликовал видео очередного ляпа.

Путин никак не запомнит имя Токаева

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсуждался вывод войск ОДКБ из Казахстана, хозяин Кремля произнес имя президента Казахстана как Ксажим Скемильевич вместо Касым-Жомарт.

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Обращаясь к Шойгу Путин отметил, что миротворцы сыграли "очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане". При этом он отметил, что такую оценку дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, однако произнести имя и отчество казахстанского коллеги глава в очередной раз не смог.

"Это оценка самого президента Казахстана Ксм-Жм Кемельевича Токаева", — произнес Путин.

Примечательно, что фрагмент с оговоркой вырезали из эфиров федеральных каналов.

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На днях от него уже "пострадал" Токаев

На онлайн-заседании лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности выступая в прямом эфире, президента РФ Владимир Путин не смог правильно назвать имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Путин доводит Сеть до слез

Под постом блогера пользователи начали оставлять комментарии к видео и высмеяли Путина за его оговорку.

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"Напишите уже ему на бумажке кто-то прописными буквами имени президента Казахстана. Песков, ау!", – написал Адагамов.

Также публикацию прокомментировал Михаил Хородковский. Он посоветовал не смеяться над другими европейскими лидерами, а начать с себя.

"Путин не смог запомнить имя президента Казахстана. Вместо Касым-Жомарта он поддержал некоего "Кемела Жомартовича". Как там пропаганда? Ещё смеётся над Байденом и его "деменцией"?", – написал он.

Один пользователь предположил, что Путин таким образом демонстрирует неуважение к казахскому лидеру.

"У Путина есть уже готовый шаблон; Эй ты! Чё ты там хрюкнул?!", – прокомментировал он ляп президента РФ.

Кто-то предположил, что российский лидер теряет навыки.

"Чекист теряет хватку", – говорится в комментарии к посту.

Еще один пользователь указал на то, что президент РФ относится пренебрежительно к казахскому лидеру.

"Это месседж: "мне плевать как тебя зовут", – написал он.

Пользователи микроблога допустили, что у хозяина Кремля проблемы со здоровьем и он все начал забывать.

"А не старческий ли маразм... или господин Альцгеймер прокрадывается?"

"Путин никак не может запомнить имя президента Казахстана и уже второй раз произносит невнятный набор букв. Дед совсем плох", – говорится в комментарии.

Кто-то сравнил его с Леонидом Ильичом Брежневым.

"Кемел Жомартович уже стал Ксажым Скемильевичем. До "сиськимасиськи" дорогого Леонида Ильича остался последний шаг. Заберите у него кнопку!", – написал пользователь микроблога.

Конфузы хозяина Кремля

  • Путин уже не в первый раз забывает имя Токаева. В частности, на пресс-конференции в декабре 2021 года он назвал его просто "новым президентом" Казахстана. Хотя Токаев возглавил республику в 2019 году.
  • В октябре 2020 года Путин во время официального визита в Сочи тогдашнего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова назвал его Шариманом.
  • В 2019 году Путин подошел к урне, чтобы вбросить свой бюллетень, но с первого раза у него ничего не получилось. Урна "выплюнула" бюллетень обратно, а механический голос сказал: "Бюллетень неустановленной формы".
  • В декабре в ходе пресс-конференции глава РФ просто не назвал имя президента Казахстана, но вспомнил имя и фамилию его предшественника Нурсултана Назарбаева.

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