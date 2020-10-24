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Давид Арахамия нашел в машине "жучок" для слежения (фото)

24 октября, 14:49

Мария Журенко Мария Журенко

Сверток с устройством был под задним правым колесом

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнаружил устройство слежения на своем автомобиле.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колеса, под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников", – сообщил Арахамия.

Он отметил, что по предварительным данным правоохранителей – это устройство слежения.

Напомним, в Ровно подожгли автомобиль Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета, директора коммунального предприятия.

автомобили жучок слуга народа Давид Арахамия
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