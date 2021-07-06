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Данилов: в Украине в последнее время появились новые олигархи

6 июля 2021 21:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В новом законе о деолигархизации будет четко прописано, какие должны быть критерии, чтобы человека вызвали на заседание СНБО

Алексей Данилов

Алексей Данилов / Фото: СНБО

В Украине за время после Революции Достоинства появились новые олигархи, но четко критерии, кого можно отнести к этой категории, будут прописаны в новом законе о деолигархизации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью на 24 канале.

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"Я могу сказать, что у нас в последнее время появились новые олигархи... Они сейчас там инвесторы и по другому – когда будет закон (о деолигархизации. – Ред.), тогда будет уже официальное толкование. Но у нас после событий, которые называют Революция Достоинства, появились новые олигархи", – заявил он.

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В то же время Данилов не уточнил, кого именно имеет в виду под "новыми олигархами".

"Посмотрим", – кратко ответил он на вопрос журналистки.

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Данилов также отметил, что в новом законе будет четко прописано, какие должны быть критерии, чтобы человека вызвали на заседание СНБО как олигарха.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал СНБО своим оружием, объясняя, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью этого органа.

Мы также писали, что в Луганской области задержали трех граждан Грузии, среди которых был криминальный авторитет, находившийся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны.

Что происходило в Украине и мире во вторник, 6 июля, смотрите в новом выпуске новостей "Сегодня":

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