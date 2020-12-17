Данилов о ситуации в Молдове: Опасно – Россия не хочет терять влияние

Секретарь СНБО оценил текущую ситуацию с безопасностью в регионе

Решение парламента Молдовы о предоставлении особого статуса русскому языку является опасным. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в беседе с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солоха.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Во время онлайн-встречи стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе, уделив особое внимание событиям в Беларуси и послевыборной ситуации в Молдове, на которую, по словам Данилова, "РФ не желает терять влияние".

"Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения очень опасно", – отметил Данилов.

Напомним, в среду, 16 декабря, парламент Молдовы также отменил запрет на ретрансляцию российских новостей.

Реклама

Также напомним, депутат парламента Молдовы Оазис Нантой в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что нынешний президент Игорь "Додон и его московские хозяева сопротивляются. Додон пытается показать своим московским кураторам, что проиграл битву, но не войну, и его не должны снимать с финансирования. Поэтому он пытается "гадить".

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама