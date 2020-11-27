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Данилов о ситуации на Донбассе: Может ухудшиться в любой момент

27 ноября, 16:20

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

ВСУ готовы ответить на любые вызовы, говорит секретарь СНБО

9 декабря истекает срок действия принятого год назад "плана А" по разрешению конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем. И сейчас готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал "Фокусу".

Он напомнил, что 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Говоря о нынешнем варианте урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и были ли ошибки, он подчеркнул:

"Я говорю не "конфликт", а "война". Если спрашиваете об ошибках, то да, были, а иначе в жизни все было бы безупречно. Есть вещи, которые обсуждать нельзя, тогда спекуляций будет меньше. Например, тема государственного языка как фундаментальный вопрос для сохранения нашей государственности".

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По его словам, если у кого-то есть желание говорить по-русски, по-турецки, по-армянски — пожалуйста. Никого нельзя заставить общаться на украинском языке, но если ты хочешь быть госслужащим, то должен свободно им владеть.

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Комментируя замечание, что военные предполагают возможное обострение на фронте и что говорят данные СНБО, секретарь подчеркнул:

"Ситуация может ухудшиться в любой момент. И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля. Но ВСУ готовы ответить на любые вызовы".

Напомним, ранее Данилов предупредил, что у России есть возможность разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, и оно там может оказаться в ближайшее время, если Москва увидит, что проигрывает Украине.

Также напомним, что Данилов заявил о Донбассе, что нельзя проводить выборы в "концлагере".

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Ранее сообщалось, что с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Донбасс СНБО Владимир Зеленский план Б обострение ситуации Алексей Данилов
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