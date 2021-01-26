Українська
$ 28,17
34,23
  1. Новости политики

Данилов назвал условие возобновления отношений Украины с Россией

26 января, 14:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты должны не только вернуть захваченные украинские территорий

Даже в Кремле уже признают, что Украина и Россия больше не братские народы. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, в каком случае можно возобновить отношения между странами.

Реклама

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Главное условие – Россия должна убраться из Украины.

В тренде
"Это не Юля. Кто это?": Тимошенко снова сменила имидж (фото)

"Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказание виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны... Только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", – написал Данилов.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает об отношениях с Россией. Он напомнил, что раньше в России "всегда говорили: это наши братья и сестры … а сегодня 14 тысяч погибших, нет двух территорий нашей независимой страны".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия отношения Украина Алексей Данилов

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это не Юля. Кто это?": Тимошенко снова сменила имидж (фото)Политика
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рождения
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рожденияПолитика
Мендель рассказала, что Зеленский попросил на день рождения
Мендель рассказала, что Зеленский попросил на день рожденияПолитика
Гончаренко журналистам РФ в ПАСЕ: Вашей делегации место в
Гончаренко журналистам РФ в ПАСЕ: Вашей делегации место в "комнате грязи" Путина (видео)Политика
Рада согласилась пустить в Украину войска стран НАТО
Рада согласилась пустить в Украину войска стран НАТОПолитика
"43 по паспорту, 30 – в душе": Зеленский показал фото из спортзалаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять