Дамбу на Северо-Крымском канале строить пока не будут – Зеленский

Украина пока не собирается строить дамбу на Северо-Крымском канале в рамках государственного проекта "Большая стройка".

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Об этом на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он прокомментировал информацию, которую распространяет российская пресса по поводу Северо-Крымского канала, что Украина якобы собиралась построить вторую дамбу в рамках президентского проекта "Большая стройка".

"Пока не собирались. Но читать об этом надо. Иногда они (СМИ России. – Ред.) подбрасывают неплохие идеи", – заявил Зеленский.

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Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что дамба на Северо-Крымском канале будет достроена – это позволит полностью исключить подачу воды с материковой Украины в оккупированный Крым.

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Однако и без этого Крым испытывает небывалые проблемы с водоснабжением – в январе пересохло Аянское водохранилище, которое питало жителей всего Симферополя.

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