Дальше, чем Ростов: стало известно место встречи Путина с Лукашенко

На встрече речь пойдет об интеграции в рамках Союзного государства

Встреча президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко, не признанным Западом президентом Беларуси, состоится в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

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В ходе переговоров будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, говорится в сообщении.

Напомним, Сочи находятся на 400 километров далее Ростова-на- Дону, где скрывается бежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович.

Также сообщалось, что политолог Владимир Горбач в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Лукашенко может не вернуться на родину после визита в Россию.

"На сегодняшний день ситуация такова: 11 сентября в Беларусь заходят российские войска для проведения совместных учений "Славянское братство", там вроде бы будут и части сербских подразделений. Все это будет происходить на полигоне в Брестской области, то есть они проходят через всю Беларусь с востока на запад, и в принципе может произойти так, что из Беларуси они уже не выйдут", – отметил политолог.

Сайт "Сегодня" сообщал, что в течение последнего месяца в Беларуси проходят массовые протесты противников Лукашенко, который неоднократно созванивался с хозяином Кремля.

Видео: Пул Первого/Telegram

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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